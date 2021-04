Adelantarse a los acontecimientos y evitar lo sucedido en la Comunidad de Madrid, donde la convocatoria electoral cogió por sorpresa al PSOE, es el objetivo ahora de las corrientes críticas del PSOE en Andalucía, donde crecen las voces que piden la celebración de primarias cuanto antes. «Si el PSOE aspira a gobernar tiene que adelantarse a los acontecimientos», dijo ayer a Efe un destacado militante del PSOE de Sevilla y cargo público, después de que el pasado viernes una de las corrientes críticas, Hacer más PSOE, reclamara «abrir inmediatamente un proceso de primarias para elegir a nuestro candidato». Tenemos que estar preparados ante cualquier escenario», coincidieron varios de ellos. En este contexto, la mayoría coincide también en que el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, sería la «mejor opción» y, lo cierto, es que el regidor, a quien el pasado 5 de marzo sondeó Pedro Sánchez durante un encuentro en Madrid, nunca cerró la puerta aunque está centrado en la tarea municipal. Espadas no daría el paso si no estuviera seguro de contar con el apoyo de la militancia en Andalucía porque tendrá que enfrentarse a la actual secretaria general, Susana Díaz, quien sigue decidida a presentarse a las primarias.

Hacer más PSOE insiste en que debe haber primarias cuanto antes porque están convencidos de que en Andalucía habrá un adelanto electoral: «Si yo fuera (Juanma) Moreno Bonilla no estaría nada tranquilo dada la situación que atraviesa Ciudadanos». Al mismo tiempo, quieren un candidato «cuanto antes» para «plantarle cara» a Susana Díaz y competir «en igualdad de condiciones» porque la actual secretaria general «lleva meses haciendo campaña». Opinan que solo hay dos opciones: Juan Espadas o María Jesús Montero, aunque a día de hoy «el mejor colocado es Espadas».

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, subrayó ayer que la decisión sobre el futuro del partido en Andalucía la van a tomar los militantes de esta federación, e insistió en que ella ya dijo lo que hará, en referencia a su intención de presentarse a las primarias. «Serán los compañeros y compañeras militantes del PSOE de Andalucía quienes tomen la decisión del futuro de nuestro partido», recalcó en declaraciones a los periodistas en Los Barrios (Cádiz). Según Díaz, el PSOE andaluz está centrado en la lucha de la pandemia, en el esfuerzo de ayudar a los andaluces, que lo están pasando muy mal, que están sufriendo una barbaridad». «No voy a perder ni un minuto que no sea en ayudar a los andaluces, que sé lo que están pasando, me lo están transmitiendo cada día, en cada rincón», remachó. Díaz se reunió más tarde con el alcalde de Tarifa, Francisco Ruiz Giráldex, con el que repasó las necesidades de esta población.

Por su parte, el alcalde de Sevilla, Juan Espadas (PSOE), dijo ayer, sobre su posible candidatura a la Presidencia de la Junta, que hay que «respetar las reglas del juego» y su primer objetivo es no contribuir al «desasosiego» en el ámbito político, por lo que pidió esperar a que «llegue el momento», que ahora «no toca». «No voy a contribuir a precipitar el proceso ni a acelerarlo, el momento llegará cuando llegue y todos los compañeros darán el paso o no en función de las circunstancias y de lo que opine la militancia», señaló a los periodistas. Admitió que los socialistas andaluces tienen un «reto importante» por delante que es «intentar volver a ilusionar, volver a convencer y conseguirlo sobre las políticas que está construyendo el Gobierno de España para la recuperación económica y social sin dejar a nadie atrás». Ante el avance de la extrema derecha, es necesario, opinó, impulsar «un proceso ilusionante, de renovación, también de nuestros discursos». «Pero hay que respetar los plazos, el respeto al procedimiento es fundamental, y el proceso no se ha abierto», recordó, a la vez que subrayó que serán los militantes andaluces los que decidan sobre «la dirección política del proyecto del PSOE de Andalucía en los próximos años».

Horas, antes el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, defendía que el alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, es «mucho alcalde», y «está en su decisión poder presentarse» a las primarias para liderar el PSOE de Andalucía.