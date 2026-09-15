La Junta inicia en Córdoba un curso superior de especialización en Olivicultura para formar a profesionales en el ámbito oleícola

La presidenta del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (Ifapa), Marta Bosquet, y el director ejecutivo adjunto del Consejo Oleícola Internacional (COI), Abderraouf Laajimi, han inaugurado este martes en el centro Ifapa Alameda del Obispo, en Córdoba, la décimo séptima edición del curso superior de especialización en Olivicultura, una formación especializada de la Junta de Andalucía para formar a profesionales en el ámbito oleícola.

En el acto de inauguración, en el que también han participado la directora del Instituto de Agricultura Sostenible del CSIC, Leire Molinero, y la directora de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes de la Universidad de Córdoba (Etsiam), María del Carmen del Campillo, el director adjunto del COI ha impartido para los asistentes una ponencia sobre la olivicultura en el mundo.

"Este curso forma parte de una apuesta decidida de la Junta de Andalucía por la formación y la transferencia del conocimiento agroalimentario", ha detacado Marta Bosquet, quien ha subrayado que "desde el Ifapa contribuimos a formar profesionales mejor preparados para afrontar los retos actuales, incorporar innovación y aprovechar el conocimiento para que el importante sector del olivar siga siendo competitivo, rentable y sostenible".

Casi una treintena de alumnos de diferentes países

Esta formación tiene una duración de cuatro semanas y participan más de 40 profesores expertos en diferentes áreas del conocimiento. En total, 27 alumnos procedentes de España, Brasil, Perú, Argentina e Italia recibirán en el centro Ifapa Alameda del Obispo 150 horas lectivas con un importante componente práctico.

Un momento de la inauguración del curso sobre Olivicultura en el centro Ifapa Alameda del Obispo, en Córdoba. / CÓRDOBA

La alta cualificación obtenida por el alumnado, con un destacado reconocimiento por parte del sector, servirá para mejorar su trabajo al frente de explotaciones olivareras o para el acceso al mercado laboral relacionado con este ámbito productivo. En este sentido, las ediciones anteriores del curso han permitido a una gran parte de los alumnos acceder a puestos de trabajo ligados a la investigación, la formación o actividades profesionales relacionadas con el sector.

Durante este itinerario formativo, los participantes aprenderán sobre ámbitos como la olivicultura de precisión y la botánica y morfología del olivo, las técnicas y tipos de poda, la utilización de subproductos, el diseño de plantaciones o las producciones integradas y ecológicas. Asimismo, se aportarán nociones sobre maquinaria para la recolección, técnicas de fertilización y la aplicación de fitosanitarios.

Las horas de práctica que contempla el curso se desarrollan en invernaderos, laboratorios, cooperativas, almazaras, entamadoras y olivares experimentales, jornadas que se complementan con visitas a centros de investigación, viveros y fincas privadas que colaboran con el Ifapa en la organización de la actividad.