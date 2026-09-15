Un estudio del IAS-CSIC y la Universidad de Kansas advierte del aumento de zonas favorables para la verticilosis del olivo en Andalucía

El aumento de las temperaturas y los cambios en las precipitaciones plantean nuevos retos para la agricultura española, no solo por sus efectos directos sobre los cultivos, sino también porque pueden modificar la distribución y la importancia de sus enfermedades. Un estudio liderado por el Instituto de Agricultura Sostenible del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IAS-CSIC), en colaboración con la Universidad de Kansas, en Estados Unidos, ha analizado cómo podrían cambiar en Andalucía las zonas ambientalmente favorables para Verticillium dahliae, el hongo del suelo causante de la verticilosis, una de las enfermedades más importantes del olivar andaluz y que más pérdidas de producción causa.

Las infecciones suelen comenzar cuando el hongo penetra en la planta a través de las raíces y coloniza los vasos del xilema, interrumpiendo el flujo de agua e induciendo un estrés hídrico que provoca marchitez y, en los casos más virulentos, una reducción drástica de la biomasa vegetal y, a menudo, la muerte del árbol.

Los resultados del estudio, publicado en la revista científica Plant Disease, sitúan actualmente las condiciones más favorables para el patógeno en el Valle del Guadalquivir. Sin embargo, “las proyecciones climáticas anticipan una expansión hacia el sur y el sureste de Andalucía, especialmente hacia Cádiz, Málaga y el litoral de Huelva. En los escenarios de mayores emisiones también aumentarían las áreas favorables en zonas de Granada, Jaén y Almería. Ninguno de los escenarios analizados proyectó una reducción general de la superficie ambientalmente adecuada para el hongo”, explica el investigador del IAS-CSIC Juan Antonio Navas.

El estudio se basa en 58.573 observaciones georreferenciadas de verticilosis en olivo y algodón, recopiladas entre 2005 y 2021 por la Red de Alerta e Información Fitosanitaria de Andalucía. Estos datos se combinaron con información sobre distintas variables ambientales, incluyendo clima, temperatura, precipitaciones, suelo y características del terreno para elaborar proyecciones centradas en 2055 y 2085. La selección de variables ambientales para el modelado se basó en un estudio previo del IAS-CSIC, el cual identificó factores clave que determinan el nicho ecológico del hongo mediante la evaluación de 62 dimensiones ambientales, incluyendo el clima, las propiedades del suelo y las características del paisaje.

Los autores subrayan que los mapas no predicen dónde aparecerá necesariamente la enfermedad, sino dónde podrían existir condiciones ambientales más favorables para el patógeno. “Esta información puede ayudar a priorizar la vigilancia, evaluar el estado fitosanitario del suelo y seleccionar la ubicación de nuevas plantaciones en zonas con menor riesgo”, indica Navas. Además, el trabajo también destaca la importancia de utilizar material vegetal certificado y libre del patógeno, considerar el historial fitosanitario de las parcelas e integrar medidas preventivas tanto antes como después de la plantación.