Asaja Córdoba advierte de que la futura PAC "pretende" excluir a los agricultores jubilados

El presidente de Asaja Córdoba, Fernando Adell, reclama que la reforma de la Política Agraria Común (PAC) para el periodo 2028-2034 no excluya de las ayudas a los agricultores por haber alcanzado la edad de jubilación y considera que esta posibilidad "debe ser retirada" durante la negociación que ahora se desarrolla en las instituciones comunitarias. Según Asaja, la propuesta de Bruselas plantea una nueva orientación de las ayudas a la renta, con el objetivo de dirigirlas prioritariamente hacia quienes tienen la agricultura como principal fuente de ingresos y, como señala, establece que, a más tardar, en 2032 los jubilados "dejarían de ser elegibles para este tipo de apoyo".

Para Adell "no es aceptable que se pretenda utilizar la edad como criterio automático para retirar las ayudas a agricultores que continúan vinculados a sus explotaciones y a la actividad agraria". La organización agraria considera especialmente preocupante esta propuesta si se tiene en cuenta la estructura de edad del sector. Según los datos a los que alude Asaja, manejados por el Ministerio de Agricultura, 272.240 perceptores de ayudas de la PAC tienen más de 65 años, sobre un total de 665.366 personas físicas con información válida, lo que representa aproximadamente el 41% del conjunto. Es decir, más de cuatro de cada diez perceptores personas físicas de las ayudas de la PAC tienen más de 65 años.

"Bruselas no puede diseñar la futura PAC de espaldas a la realidad del campo europeo. Si más de cuatro de cada diez perceptores de la PAC tienen más de 65 años, excluir a los jubilados supondría dejar fuera a una parte muy importante de quienes actualmente reciben estas ayudas", señala Adell. La organización agraria subraya que tener más de 65 años no significa necesariamente haber abandonado la actividad agraria. En muchas explotaciones familiares, el agricultor continúa participando en la gestión y el mantenimiento.

Relevo generacional y digitalización

Asaja Córdoba considera que el debate sobre la renovación generacional del campo es necesario, pero que no puede plantearse a costa de penalizar a los agricultores de mayor edad. "Estamos totalmente a favor de facilitar la incorporación de jóvenes y de favorecer el relevo generacional, pero una cosa es incentivar que los jóvenes se incorporen y otra muy distinta es retirar de forma automática las ayudas a quienes han trabajado durante décadas en el campo y siguen manteniendo una explotación", sostiene Adell.

Para la organización, la futura PAC debe distinguir entre la necesidad de impulsar el relevo generacional y la realidad de miles de explotaciones familiares que siguen activas, evitando medidas que puedan poner en riesgo su viabilidad económica. La organización reclama por ello al Gobierno y a los representantes españoles en las instituciones europeas que defiendan durante la negociación de la PAC 2028-2034 que "ningún agricultor sea excluido por haber alcanzado la edad de jubilación".

En este contexto, Asaja Córdoba vuelve a mostrar también su rechazo al cuaderno de campo digital y a la creciente carga de obligaciones administrativas y tecnológicas que "se está trasladando a los agricultores". La organización reclama que la digitalización sea una herramienta para facilitar el trabajo y reducir burocracia, y no una nueva obligación que genere costes, dificultades y dependencia de terceros, especialmente para los agricultores de mayor edad.