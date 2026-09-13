Aves y olivares superintensivos

Los olivares superintensivos han comenzado a estudiarse por los científicos de manera más o menos sistemática. Rey y colaboradores en 2019 analizaron la comunidad de aves reproductoras a lo largo del gradiente, olivar tradicional-intensivo-superintensivo. Los resultados fueron contundentes, la intensificación reduce significativamente la riqueza de aves reproductoras. Los insectívoros que nidifican en cavidades son uno de los grupos más afectados, mientras que solamente algunos granívoros generalistas muestran respuestas positivas.

Pérez y colaboradores en 2023 también comparan explícitamente olivares tradicionales, intensivos y superintensivos. Estudiaron 25 olivares en el centro de España. Los autores encontraron que la riqueza de especies disminuye con la intensificación y el efecto es particularmente claro en los frugívoros; los olivares intensivos y superintensivos pueden mantener una abundancia relativamente elevada de aves, pero con una composición comunitaria diferente y menos diversa provocada por la simplificación de la estructura del hábitat; la disponibilidad de aceitunas puede favorecer localmente a determinados frugívoros, pero esto no compensa necesariamente la pérdida de diversidad del conjunto de la comunidad.

Morgado y colaboradores en 2021 compararon también olivares tradicionales, intensivos y superintensivos en el sur de Portugal. La cuestión central es muy interesante, el superintensivo puede producir una enorme disponibilidad de fruto, lo que potencialmente beneficia a determinadas aves frugívoras durante el invierno. Pero, simultáneamente, la intensificación produce simplificación estructural y homogeneización del paisaje, que perjudican a otras especies. Muestra muy bien que hay que distinguir entre abundancia de determinadas especies y calidad global de la comunidad de aves.

Los olivares superintensivos tienen más densidad de árboles y una estructura uniforme

Mayor densidad de árboles y una estructura uniforme

Como resumen puede inferirse que los olivares superintensivos tienen mayor densidad de árboles y una estructura uniforme, lo que provoca una menor heterogeneidad del hábitat. En su gestión se suele eliminar la cubierta herbácea disminuyendo el alimento y refugio. Se suelen eliminar lindes, manchas y vegetación natural y se produce también una disminución de los lugares de alimentación y refugio. Al homogeneizarse el paisaje disminuye la diversidad biológica y la intensificación de los tratamientos agrícolas también producen una disminución de los recursos tróficos y de determinadas especies.

Entre las aves frugívoras más abundantes en el olivar superintensivo se encuentran la curruca capirotada, el zorzal común y el petirrojo europeo. Su abundancia estuvo positivamente relacionada con la disponibilidad de aceitunas y/o con la superficie ocupada por olivar. Esto significa que existe una combinación potencialmente problemática: superintensivo - mucha aceituna - concentración de frugívoros -cosecha durante el periodo invernal - aves presentes en el cultivo durante la noche. La intensificación debe gestionarse teniendo en cuenta riesgos como la mortalidad asociada a la cosecha mecánica nocturna, además de los plaguicidas ligados a la fertirrigación.

Un estudio del Ifapa recomendó realizar la cosecha durante el día debido a la mortalidad

Existe otro proyecto realizado por el Ifapa en Andalucía del que se conocen sólo los resultados porque no se ha publicado íntegramente ni es posible localizarlo. Realizó 44 controles sobre 137 hectáreas y detectó 8.127 aves de 66 especies, es decir, 59,3 aves por hectárea. En Castilla La Mancha se encontró una letalidad media de 3,08 aves/ha durante la recolección mecanizada nocturna, lo que supone el 5,2 % de las aves observadas. Además, concluyó que los sistemas disuasorios empleados entonces no eran adecuados para reducir la mortalidad y recomendó realizar la cosecha durante el día mientras no existiera una tecnología suficientemente probada.

La Estrategia Andaluza para el Olivar indica que en el año 2024 existían unas 49.806 hectáreas de olivar superintensivo, de ellas unas 10.000 hectáreas en la provincia de Córdoba, que concentra el 20% de la superficie de ese tipo de olivar. Teniendo en cuenta los datos anteriores, puede inferirse que en el conjunto del olivar superintensivo andaluz se encuentran asociadas 2,935 millones de aves, y unas 593.00 en Córdoba. La mortalidad podría estimarse en 30.800 aves/campaña en Córdoba y 152.460 aves/campaña en Andalucía, en un escenario de recogida nocturna generalizada.

Debe gestionarse teniendo en cuenta riesgos como la mortalidad asociada a la cosecha

Un informe de 2024 de la Junta estimó la densidad de aves comunes en los ecosistemas andaluces. Teniendo en cuenta los datos del mismo, se estima que en el olivar andaluz en su conjunto invernan un total de 175.500 currucas capirotadas, 90.500 zorzales comunes y 38.000 petirrojos, que son las especies más representativas del superintensivo. Hay que dejar claro que no se está diciendo que Andalucía tenga exactamente 304.074 individuos de estas tres especies. Se estima las correspondientes al hábitat del olivar, es por tanto una estimación de orden de magnitud, no un censo.

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Comparando las cifras a nadie se le escapa el impacto de la cosecha nocturna del olivar superintensivo que afectaría al menos al 10% de las aves que invernan en el olivar con un sesgo muy importante hacia la curruca capirotada, el zorzal y el petirrojo, cuyo impacto sería mucho más importante.