La Diputación de Córdoba apuesta por la 45ª edición de Agropriego: casi un centenar de expositores y 14.000 metros cuadrados para mostrar los últimos avances agrícolas

La Diputación de Córdoba apuesta por la 45ª edición de Agropriego, la Feria de maquinaria Agrícola, Fertilizantes, Fitosanitarios y Agroalimentaria, consolidada como uno de los principales escaparates profesionales del sector olivarero y agroalimentario, que se celebrará del 18 al 20 de septiembre en el Parque Urbano Niceto Alcalá-Zamora y Torres de Priego de Córdoba. Este año, la feria contará con casi un centenar de expositores y unos 14.000 metros cuadrados de superficie.

En concreto, esta feria, organizada por el consistorio prieguense con la colaboración del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco), volverá a reunir a empresas, profesionales, agricultores y público en general en torno a las últimas novedades y avances vinculados al sector agrícola y, especialmente, al cultivo del olivar.

En este sentido, el delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la institución provincial, Félix Romero, ha explicado que hablar de Priego de Córdoba y de Agropriego es “hablar de agricultura, de olivar, de aceite de oliva virgen extra, de calidad, de innovación y de una forma de entender la economía de nuestros pueblos”.

“Priego de Córdoba es una referencia internacional para la agricultura y para el aceite de oliva virgen extra por su calidad. Prueba de ello es Agropriego, que reunirá casi un centenar de expositores, en 14.000 metros cuadrados, en los que se exhibirán maquinaria agrícola y ganadera, herramientas, fertilizantes, fitosanitarios, energías renovables, cooperativas, agroalimentación, riegos y soluciones vinculadas al sector agrícola. Una feria profesional que recibe cada año más de 30.000 visitas”, ha explicado el también presidente de Iprodeco.

En este sentido, Romero ha añadido que “en esta nueva edición se va a hablar mucho de digitalización, de eficiencia energética, de sostenibilidad, de mecanización y de rentabilidad del olivar”. Además, el delegado provincial ha hecho una reflexión sobre la importancia del mantenimiento y conservación de la industria olivarera andaluza ante la posible venta de Deóleo.

Para Félix Romero “estamos hablando de la venta de marcas importantes como Carbonell, Koipe, Hojiblanca o Bertoli, por lo que debemos de apostar porque no se venda a terceros países y que siga siendo español y, en concreto, para que siga siendo andaluz”. Igualmente, ha proseguido recordando que “Andalucía no puede producir el 80% del aceite de oliva español o Andalucía no puede tener el 60% de la superficie de olivar, y que la producción se lleve a cabo en un país distinto al nuestro”.

Por su parte, el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Priego de Córdoba, Antonio Navas, que ha estado acompañado por José Guzmán, concejal de Desarrollo Económico de la localidad, ha añadido que “en Agropriego se van a tratar temas importantes como las energías renovables o soluciones para problemas como el del agua y de cómo tenemos que aprovechar cada avance para la mejora de nuestro campo”.

Navas ha concluido asegurando que “queremos que sea una feria dinámica, abierta, útil y que genere actividad económica, que ponga en contacto a profesionales y empresas y que, al mismo tiempo, acerque nuestro sector agrícola y agroalimentario a toda la ciudadanía”.

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Agropriego se estructura en diferentes áreas dedicadas a la maquinaria agrícola y ganadera, maquinaria ligera y herramientas, fertilizantes y fitosanitarios, energías renovables aplicadas al sector agrícola, asociaciones y cooperativas agrarias, productos agroalimentarios y otros sectores vinculados a la actividad agrícola.