La Diputación de Córdoba apuesta por FAGA’26 como escaparate nacional de la promoción del Valle del Guadiato: estos son las fechas y la programación completa

La Diputación de Córdoba promueve la realización de la 42ª Edición de la Feria Agroganadera y la 24ª Feria Agroalimentaria 2026, organizada por el Ayuntamiento de Fuente Obejuna con la colaboración del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco), que se celebrará del 18 al 20 de septiembre, y que se ha consolidado como un importante escaparate de las mejores prácticas, productos y tecnologías en el ámbito de la ganadería.

“Una feria que ha permitido poner en valor la rica tradición agroalimentaria de nuestra comarca”, ha resaltado el delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la institución provincial, Féliz Romero, quien, además, ha recordado que “el sector agropecuario y agroalimentario de Fuente Obejuna no solo es un pilar fundamental de la economía local, sino también una de las principales fuentes de empleo”.

En este sentido, Romero ha recordado que “el Valle del Guadiato es una de las grandes zonas ganaderas, no solamente de la provincia de Córdoba, sino de Andalucía. En números, en ganado porcino ibérico extensivo registra unas 60.000 cabezas y la comarca cuenta con unas 330 explotaciones, es decir, el 10% de todo lo que sería el territorio andaluz. En el caso del ganado ovino, Córdoba, según los últimos datos, cuenta con 640.196 cabezas, el 29% del total de de Andalucía, identificados, fundamentalmente, en las comarcas del Guadiato y de Los Pedroches”.

En este contexto, la feria se presenta como una oportunidad para promover la visibilidad de los productos ganaderos y alimentarios locales; fomentar la innovación y la modernización del sector agropecuario; impulsar el desarrollo económico de Fuente Obejuna y la interacción entre productores, distribuidores y consumidores; y promover la sostenibilidad y las buenas prácticas en el sector agroalimentario.

Finalmente, desde la Diputación de Córdoba “queremos trasladar el mensaje de que los pueblos y los lugares ganaderos, como puede ser Fuente Obejuna, no son lugares de donde haya que irse, son lugares en los que hay que quedarse y apostar por ello. Los jóvenes tienen mucho que aportar al sector de la ganadería y al sector de la agroindustria”, ha concluido el también presidente de Iprodeco.

Por su parte, Luisa María Rodríguez, alcaldesa de Fuente Obejuna, ha señalado que “FAGA 2026 refleja la trayectoria, la continuidad y la consolidación de una cita que forma parte de la historia de Fuente Obejuna y que, después de más de cuatro décadas, sigue creciendo y adaptándose a los nuevos tiempos”. “Esta feria que comenzó en 1984, muy vinculada a la compra y venta de ganado ovino, ha ido evolucionando e incorporando nuevos sectores hasta convertirse en un punto de referencia en la que se dan cita, ganadería, el sector agroalimentario, las actividades cinéticas, las empresas y los productos de nuestro territorio”, ha apostillado Rodríguez.

La regidora ha resaltado que “esta nueva edición contará con unas 170 cabezas de ganado ovino de diferentes razas precoces y merinos; alrededor de 90 ejemplares de aviar y ganado caprino de razas como la cabra serrana y la cabra negra sureña; y aproximadamente 30 cabezas de bovino limusín”. “Junto a la parte ganadera tendremos alrededor de 40 estand comerciales con una presencia importante de productos locales y empresas vinculadas con el territorio como es el queso de la Calaveruela, miel de Fuente Obejuna, dulces y panes mellarienses, artesanía y productos relacionados con el sector ganadero, entre otras propuestas”, ha finalizado la alcaldesa de la localidad.

Programación FAGA 2026

En cuanto a las actividades, tras la inauguración a las 12.00 horas, se llevará a cabo una degustación de arroz a las 13.30 horas. En la jornada de tarde, a las 18.00 horas, se procederá a la tradicional carrera popular infantil y, una hora más tarde, a la degustación de un pastel gigante; ya a las 20.00 horas, tendrá lugar el 3º Concurso Morfológico Regional de la Raza Merino Precoz, el 1º Concurso Morfológico de la Raza Merina y el Concurso Morfológico de Ganado Ovino de Exposición.

El sábado 20, a las 9.00 horas, se celebrará la carrera de galgos en colaboración con la Asociación de Cazadores Conservadores de la Naturaleza, en el Polígono Industrial el Blanquillo; y a las 11.30, las jornadas teórico-prácticas Técnicas de Reproducción en especies aviares a cargo del Centro Agropecuario de la Diputación de Córdoba.

Del mismo modo, a las 12.00, se llevará a cabo una ponencia y degustación de aceite Monterrubio, en la Sala del Instituto Lope de Vega; a las 12.30, el taller Del trigo al plan, para menores de 3 a 12 años; y a las 13.00, las jornadas teórico-prácticas Técnica reproductiva en gallinas, junto a una degustación de caldereta de cordero. Para finalizar el día, se llevará a cabo, a partir de las 16.00 horas, el taller Imagina ser granjero, creamos nuestra propia granja a cargo de A volar.

Noticias relacionadas

Ya el domingo, se procederá a la subasta de ganado, a cargo de la Asociación de Merino y, seguidamente, la entrega de premios del Concurso Morfológico de Ganado. Del mismo modo, seguidamente, se celebrará la gymkana Agroganadera y la exhibición de cortadores de jamón y de quesos mellarienses. Para finalizar, los asistentes podrán disfrutar del espectáculo ecuestre Pasión y Duende del Caballo Andaluz, a cargo de Córdoba Ecuestre, en el antiguo polideportivo de la localidad.