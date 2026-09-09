La Junta de Andalucía libera 100 perdices rojas en Córdoba para reforzar la alimentación del águila imperial ibérica

La Junta de Andalucía ha liberado 100 ejemplares juveniles de perdiz roja en la finca pública Los Boquerones, en Villaviciosa de Córdoba, con el objetivo de reforzar la disponibilidad de alimento para el águila imperial ibérica y favorecer su reproducción. La actuación forma parte de las medidas contempladas en el Plan de Recuperación del Águila Imperial Ibérica en Andalucía.

El delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Córdoba, Daniel García-Ibarrola, ha participado en la suelta, junto a la alcaldesa de Villaviciosa de Córdoba, Gema Elena, y personal técnico de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (Amaya).

Perdices como recurso alimenticio

Los ejemplares proceden de la Estación de Referencia que la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente mantiene en Andújar y cuentan con garantías genéticas y sanitarias. Son aves nacidas durante la actual temporada reproductora y llevan anillas plásticas de identificación para facilitar el seguimiento de su supervivencia y de su integración en las poblaciones silvestres.

La medida responde a la necesidad de reforzar las poblaciones de presas en zonas donde está presente el águila imperial. En determinados territorios de Córdoba, la escasez o desaparición del conejo de monte, una de las principales presas de esta rapaz, ha obligado a la especie a diversificar su alimentación con perdices, palomas, córvidos, reptiles y carroña.

La suelta se realiza directamente en el medio natural, habitualmente cerca de puntos de agua o bebederos. Durante los primeros días se instalan además comederos temporales para facilitar la adaptación de las aves.

Nuevas sueltas en Córdoba

La actuación continuará en los próximos días con nuevas liberaciones en las fincas públicas La Vaquera, en Espiel, y Vegüeta del Fresno, dentro del Parque Natural de Cardeña y Montoro. También está prevista una suelta en una finca privada con convenio situada en el término municipal de Córdoba.

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Según ha señalado García-Ibarrola, la recuperación del águila imperial ibérica constituye uno de los principales éxitos de conservación de la biodiversidad en Andalucía y refleja el trabajo conjunto de las administraciones, los equipos