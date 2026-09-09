Así es la innovadora técnica con pulsos eléctricos para mejorar la extracción del aceite de oliva: "Es de la máxima calidad"

Un equipo de investigación del Ifapa en Mengíbar (Jaén) ha demostrado que el tratamiento con pulsos eléctricos "mejora la extracción del aceite de oliva virgen extra y potencia sus compuestos saludables de manera diferencial", según la variedad de aceituna y los parámetros aplicados.

El estudio, publicado en la revista Agriculture, sitúa a los pulsos eléctricos como "solución no térmica clave para modernizar las almazaras industriales". El objetivo: mejorar la sostenibilidad energética y responder a una demanda global de AOVE "de máxima calidad sensorial y funcional".

¿Qué son los pulsos eléctricos?

La tecnología de los pulsos eléctricos (PEF) es un método no térmico de extraer aceite de oliva de la aceituna. Estos pulsos se aplican a la pasta después de la molienda, creando poros microscópicos en las células del fruto, lo que facilita la liberación del aceite durante la siguiente fase, la de la extracción. De este modo, se mejora la calidad del producto sin necesidad de introducir más calor, preservando el aroma, el sabor y las propiedades naturales.

La búsqueda constante de la excelencia en la producción de aceites de oliva virgen extra de cosecha temprana "choca frecuentemente con importantes dificultades técnicas en el proceso de molturación". Los frutos verdes e inmaduros presentan elevados niveles de humedad y paredes celulares firmes, lo que da lugar a las denominadas "pastas difíciles". Estas pastas generan emulsiones estables de agua y aceite que atrapan la fase oleosa, complicando la separación mecánica en el decanter y reduciendo la eficiencia extractiva de las almazaras.

Para hacer frente a esta problemática sin recurrir a un aumento de la temperatura de batido, lo que comprometería las características sensoriales y nutricionales del aceite, el equipo de investigación del Ifapa ha analizado la sinergia entre la intensidad de los pulsos eléctricos y la duración del batido en condiciones industriales.

Aceite envasado y listo para su distribución en canales comerciales. / Manuel Murillo

Los pulsos eléctricos representan una de las tecnologías no térmicas emergentes más prometedoras para la intensificación de procesos en la industria oleícola. La técnica consiste en aplicar pulsos eléctricos de alta intensidad y corta duración a la pasta de aceituna recién molturada, provocando la electroporación o apertura de poros microscópicos en las membranas de las células vegetales. Este fenómeno facilita la salida del aceite y de los microcomponentes valiosos sin aportar carga térmica al producto.

Reducción de los tiempos de batido

El trabajo, desarrollado por los investigadores del Ifapa Abrahan Gila, María Paz Aguilera, Araceli Sánchez, Antonio Jiménez y Gabriel Beltrán, permite reducir los tiempos de batido a la mitad "sin alterar los parámetros legales de calidad exigidos en la categoría virgen extra", explica el Ifapa en la nota de prensa en la que difunde las conclusiones del estudio.

Impacto entre las variantes de aceituna: lidera la picual

Entre los principales hallazgos se encuentra la mejora en la variedad picual, donde la técnica ha resultado especialmente efectiva. Con una intensidad media de tan solo 30 minutos, se logra reducir el aceite residual en el orujo entre un 33% y un 35% respecto al testigo control. Además, el estudio "también pone de relieve el extraordinario incremento fenólico en los aceites de la variedad arbequina", aunque con un resultado más moderado.

Respecto a la modulación del perfil aromático del aceite, el estudio también ha analizado en profundidad las rutas enzimáticas responsables del aroma. Así, en arbequina, el PEF de baja intensidad ha activado la enzima alcohol aciltransferasa (AAT), favoreciendo la formación de ésteres volátiles C6 (+58,4% a los 30 minutos de batido), compuestos responsables de las notas afrutadas y florales características de los aceites premium. Además, el tratamiento ha favorecido la liberación de pigmentos naturales (clorofilas y carotenoides) hacia la fase oleosa, lo que contribuye a mejorar tanto el color de los aceites como su estabilidad oxidativa comercial.

Garantizar la calidad y la viabilidad económica

Un aspecto crucial resaltado por la investigación es que "en la totalidad de los ensayos realizados los aceites obtenidos cumplieron estrictamente con los límites reglamentarios establecidos por la Unión Europea y el Consejo Oleícola Internacional (COI) para la categoría virgen extra", asegura el Ifapa. Así, parámetros clave como la acidez libre, el índice de peróxidos y las absorbancias en el ultravioleta han permanecido "inalterados en rangos óptimos". "Desde el punto de vista organoléptico, un panel de cata acreditado ha confirmado la máxima clasificación sensorial de todas las muestras", continúa la nota.