El IAS-CSIC de Córdoba reivindica una agricultura que combine producción y conservación

El Instituto de Agricultura Sostenible (IAS-CSIC) de Córdoba se ha sumado a la celebración del Día Mundial de la Agricultura reivindicando la necesidad de compatibilizar la producción agraria con la conservación de los recursos naturales y la protección del medio ambiente.

El centro considera que factores como el cambio climático, la necesidad de alimentar a una población creciente y la preservación del entorno convierten la agricultura sostenible en un elemento cada vez más relevante para el futuro del sector.

El IAS-CSIC desarrolla actualmente más de 90 proyectos de investigación agrupados en tres grandes programas científicos: Agronomía, Mejora Genética Vegetal y Protección de Cultivos.

Agua, suelo y agricultura digital

El Departamento de Agronomía centra buena parte de su trabajo en dos de los principales retos de la agricultura mediterránea: la escasez de recursos hídricos y la conservación del suelo.

Su responsable, Luca Testi, explica que el centro cuenta con especialistas en uso del agua por los cultivos, gestión e ingeniería del riego, modelización, teledetección de alta resolución, agricultura digital, fenotipado, erosión y agricultura de conservación.

El embalse de La Breña es el segundo en capacidad de la cuenca del Guadalquivir en Córdoba. / Víctor Castro

Parte de estas investigaciones tiene una aplicación directa en el campo. El instituto ha elaborado guías para mejorar el manejo del suelo, el riego y los cultivos y ha desarrollado plataformas destinadas a facilitar a agricultores y técnicos cálculos relacionados, entre otros aspectos, con la cantidad de fertilizantes recomendada.

Cultivos más productivos y resistentes

En el ámbito de la mejora genética vegetal, los investigadores emplean desde técnicas convencionales hasta selección asistida por marcadores, selección genómica y nuevas técnicas genómicas.

El objetivo, según el responsable del departamento, Sergio G. Atienza, es obtener cultivos más productivos, adaptados a modelos agrícolas sostenibles y con características que respondan tanto a las necesidades de la industria agroalimentaria como de los consumidores.

Las investigaciones abarcan especies como el olivo, cereales como trigo, avena y tritórdeo, distintas especies de Brassica, girasol, guisante y habas, además de cultivos emergentes como la quinoa.

El centro trabaja igualmente en nuevas variedades capaces de resistir enfermedades y condiciones climáticas adversas, mejorar sus cualidades nutricionales y aumentar su rendimiento.

Control de enfermedades y reducción de herbicidas

El programa de Protección de Cultivos estudia los microorganismos, nematodos y flora arvense que afectan a especies de interés agrícola.

Su responsable, Juan A. Navas, señala que se desarrollan métodos de diagnóstico y vigilancia para detectar enfermedades y patógenos emergentes, además de modelos que permiten estudiar su distribución y evolución.

En el caso de la flora arvense, los investigadores analizan su comportamiento frente a distintas prácticas agrícolas con el propósito de mejorar su gestión y reducir la dependencia de los herbicidas.

El IAS-CSIC también está profundizando en tecnologías como la teledetección y la inteligencia artificial, especialmente para optimizar los sistemas de riego y ayudar a programar de manera más eficiente la aplicación de agua en los cultivos.