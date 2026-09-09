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Día Mundial

El IAS-CSIC de Córdoba reivindica una agricultura que combine producción y conservación

El centro desarrolla más de 90 proyectos sobre gestión del agua y el suelo, mejora genética de cultivos, protección vegetal, teledetección e inteligencia artificial

Personal del IAS-CSIC de Córdoba.

Personal del IAS-CSIC de Córdoba. / CÓRDOBA

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Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

El Instituto de Agricultura Sostenible (IAS-CSIC) de Córdoba se ha sumado a la celebración del Día Mundial de la Agricultura reivindicando la necesidad de compatibilizar la producción agraria con la conservación de los recursos naturales y la protección del medio ambiente.

El centro considera que factores como el cambio climático, la necesidad de alimentar a una población creciente y la preservación del entorno convierten la agricultura sostenible en un elemento cada vez más relevante para el futuro del sector.

El IAS-CSIC desarrolla actualmente más de 90 proyectos de investigación agrupados en tres grandes programas científicos: Agronomía, Mejora Genética Vegetal y Protección de Cultivos.

Agua, suelo y agricultura digital

El Departamento de Agronomía centra buena parte de su trabajo en dos de los principales retos de la agricultura mediterránea: la escasez de recursos hídricos y la conservación del suelo.

Su responsable, Luca Testi, explica que el centro cuenta con especialistas en uso del agua por los cultivos, gestión e ingeniería del riego, modelización, teledetección de alta resolución, agricultura digital, fenotipado, erosión y agricultura de conservación.

El embalse de La Breña es el segundo en capacidad de la cuenca del Guadalquivir en Córdoba.

El embalse de La Breña es el segundo en capacidad de la cuenca del Guadalquivir en Córdoba. / Víctor Castro

Parte de estas investigaciones tiene una aplicación directa en el campo. El instituto ha elaborado guías para mejorar el manejo del suelo, el riego y los cultivos y ha desarrollado plataformas destinadas a facilitar a agricultores y técnicos cálculos relacionados, entre otros aspectos, con la cantidad de fertilizantes recomendada.

Cultivos más productivos y resistentes

En el ámbito de la mejora genética vegetal, los investigadores emplean desde técnicas convencionales hasta selección asistida por marcadores, selección genómica y nuevas técnicas genómicas.

El objetivo, según el responsable del departamento, Sergio G. Atienza, es obtener cultivos más productivos, adaptados a modelos agrícolas sostenibles y con características que respondan tanto a las necesidades de la industria agroalimentaria como de los consumidores.

Las investigaciones abarcan especies como el olivo, cereales como trigo, avena y tritórdeo, distintas especies de Brassica, girasol, guisante y habas, además de cultivos emergentes como la quinoa.

El centro trabaja igualmente en nuevas variedades capaces de resistir enfermedades y condiciones climáticas adversas, mejorar sus cualidades nutricionales y aumentar su rendimiento.

Control de enfermedades y reducción de herbicidas

El programa de Protección de Cultivos estudia los microorganismos, nematodos y flora arvense que afectan a especies de interés agrícola.

Su responsable, Juan A. Navas, señala que se desarrollan métodos de diagnóstico y vigilancia para detectar enfermedades y patógenos emergentes, además de modelos que permiten estudiar su distribución y evolución.

En el caso de la flora arvense, los investigadores analizan su comportamiento frente a distintas prácticas agrícolas con el propósito de mejorar su gestión y reducir la dependencia de los herbicidas.

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El IAS-CSIC también está profundizando en tecnologías como la teledetección y la inteligencia artificial, especialmente para optimizar los sistemas de riego y ayudar a programar de manera más eficiente la aplicación de agua en los cultivos.

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