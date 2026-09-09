Cultivos
Dcoop inicia la campaña del pistacho con dos nuevos centros de recepción y aspira a producir 1.000 toneladas
Este incremento viene dado por una mejor cosecha en muchas comarcas, por la adhesión de más socios y a la entrada en producción de las nuevas plantaciones
El Grupo Dcoop ha iniciado la campaña de recogida del pistacho, en la que espera recolectar 1.000 toneladas de fruto cáscara seco. Serán 370 toneladas más que en 2025, cuando la cosecha alcanzó las 630. La propia cooperativa atribuye este incremento a la mejor cosecha de este año en muchas comarcas, pero también a la adhesión de más socios y a la entrada en producción de las nuevas plantaciones.
De hecho, este año van a entrar en producción dos nuevos centros de recepción en Fernán Caballero (Ciudad Real) y en Cazalegas (Toledo), consolidando Castilla-La Mancha como principal región productora de pistacho. Una región donde ya contaba con instalaciones en Ledaña (Cuenca) y Alcázar de San Juan (Ciudad Real). En Andalucía, Dcoop posee centros de recepción de pistacho en Santa Fe (Granada) y Villa del Río (Córdoba), donde también la cooperativa cuenta con la fábrica de procesado.
Una inversión de 2,16 millones en Fernán Caballero
En Fernán Caballero se han invertido 2,16 millones de euros en un proyecto que gira en torno a los agricultores pistacheros de Montes Norte, grupo cooperativo integrado en Dcoop. Esta industria puede procesar 30 toneladas diarias, cuenta con dos tolvas y una capacidad nominal de pelado de 5.000 kilos a la hora. Además, tiene cinco secadores continuos y un presecadero de 8 metros.
El potencial productivo es de hasta 450 toneladas de pistacho verde con el tiempo, parte del cual será ecológico. El proyecto contempla una nave de 1.325 metros cuadrados y se prevé la creación de cinco puestos de trabajo.
Cien toneladas de pistacho el primer año de Cazalegas
En torno a la cooperativa de productores de Cazalegas, en el valle del Tajo, se ha realizado una inversión de 1,81 millones de euros. Se parte de una estimación de 100 toneladas el primer año hasta llegar a una producción de medio millón de kilos anuales en un lustro.
Las instalaciones cuentan con tolva, limpiadora, despalilladora, peladoras, repeladoras, tres unidades de secado (dos automatizadas), clasificadora óptica, separadora... cubriéndose todo el proceso desde recepción a limpieza, pelado, secado, clasificación y acondicionamiento. La superficie industrial cubierta supera el millar de metros cuadrados.
Ambas inversiones, según informa Dcoop, se han realizado con el apoyo del programa de entidades asociativas prioritarias del Ministerio de Agricultura.
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