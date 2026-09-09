COAG denuncia que tres de cada cuatro litros de aceite de Túnez esquiva el arancel: "Hay una guerra de márgenes y siempre la pierde el mismo"

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos de Andalucía (COAG-Andalucía) ha denunciado que tres de cada cuatro litros de aceite de oliva de Túnez que llegaron a España entre enero y abril de 2026 lo hicieron sin pagar un solo arancel, por lo que piden al ministro de Agricultura, Luis Planas, que "actúe antes de la próxima campaña".

COAG ha expuesto en una nota que esta cifra, hecha pública por la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía, marca un salto de casi quince puntos respecto al 61,6 por ciento registrado en todo 2025 y llega en un momento en que el sector olivarero español negocia sus precios de campaña bajo la presión de una oferta extracomunitaria creciente, según cifras recogidas por la agencia Efe.

Así funciona el perfeccionamiento activo, un régimen aduanero específico

El mecanismo que lo permite se llama perfeccionamiento activo, un régimen aduanero pensado para productos que entran en la UE para ser transformados y reexportados, pero que, a juicio de COAG, se está usando para incorporar al mercado comunitario un volumen de aceite, mayoritariamente virgen extra, casi un 75% del total acogido al régimen, capaz de presionar a la baja las cotizaciones que perciben los productores españoles.

"Aquí no hay una guerra de aranceles, hay una guerra de márgenes, y la pierde siempre el mismo: el que tiene el olivo, no el que tiene el contenedor. Se habla de regímenes aduaneros como si fuera un asunto de despachos en Bruselas. No lo es. Es un asunto de Jaén, de Córdoba, de Ciudad Real. Es la diferencia entre pagar la recolección o dejar la aceituna en el árbol", ha subrayado el responsable de olivar de COAG, Francisco Elvira.

Recogida de la aceituna en una explotación de Baena. / MIGUEL PÁRRAGA

COAG reclama a Planas que pida a la CE la suspensión del régimen para el aceite

Ante esta situación, COAG ha remitido esta semana una carta al ministro Luis Planas solicitando que España pida formalmente a la Comisión Europea la suspensión total o parcial de este régimen para el aceite de oliva, un mecanismo que el propio Reglamento de la UE permite activar en un plazo de cinco días hábiles desde la solicitud de un Estado miembro.

En este sentido COAG ha recordado que la Comisión ya lo aplicó este mismo año para suspender durante doce meses el perfeccionamiento activo del azúcar de caña en bruto.

Tres medidas de control adicionales

Además, junto a la suspensión, COAG reclama tres medidas de control adicionales, como la publicación mensual del grado de uso del contingente arancelario preferencial de 56.700 toneladas para el aceite tunecino, la trazabilidad de las existencias de aceite de terceros países almacenadas en depósitos aduaneros y zonas francas, y la revisión de las autorizaciones de perfeccionamiento activo concedidas en los últimos cinco años.