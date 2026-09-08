Rafael Llamas propone blindar los fondos Leader para proteger el desarrollo rural

Rafael Llamas, alcalde de Montilla y presidente del Grupo de Desarrollo Rural (GDR) Campiña Sur Cordobesa y de la Red Española de Desarrollo Rural (REDR), ha reclamado "blindar" en los próximos presupuestos europeos la financiación del programa Leader para evitar el desmantelamiento de una estructura territorial construida durante 35 años.

La Red Española de Desarrollo Rural (REDR), que representa a cerca de 200 entidades rurales de todo el territorio español, plantea una reserva mínima obligatoria del 5 por ciento de los recursos financieros destinados a las áreas rurales, que en España representaría aproximadamente 1.300 millones de euros para el periodo 2028-2034.

La reclamación se produce en una fase decisiva de la negociación del próximo Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea, que definirá sus prioridades políticas y presupuestarias para esos siete años. El presidente de la REDR advierte de que la nueva arquitectura de los fondos Leader puede diluir los recursos destinados al desarrollo rural y comprometer la continuidad del modelo de participación local.

Llamas defiende el papel desempeñado por las entidades que aplican estos programas en los pueblos y subraya que "los Grupos de Acción Local han sido los verdaderos protagonistas de las mayores transformaciones que ha vivido el medio rural español en las últimas décadas". Para el también alcalde de Montilla, "desmantelar una red que atesora 35 años de capital social acumulado no es un simple cambio administrativo: es un error histórico irreversible que no se puede volver a reconstruir de la noche a la mañana".

Junto a la financiación, Llamas reclama que el programa conserve un carácter obligatorio y diferenciado en toda la Unión Europea. La REDR destaca su contribución al empleo, al emprendimiento, a la fijación de población y al fortalecimiento del tejido socioeconómico, así como su "capacidad para crear condiciones de vida que permitan sostener económicamente esas actividades".

Un modelo de alta eficiencia en Europa

La tercera demanda consiste en mantener los Grupos de Acción Local como la estructura territorial responsable de aplicar el Leader. "Estos grupos reúnen a ayuntamientos, pequeñas y medianas empresas, cooperativas, asociaciones de mujeres y jóvenes rurales para participar en el diseño del futuro de sus municipios", defiende el presidente de la REDR, quien advierte de que reducir "su función a la mera tramitación administrativa anularía el valor de la experiencia acumulada durante 35 años".

Por su parte, la vicepresidenta primera de la REDR, Juana María Martínez, pone el acento en los resultados sociales y económicos del programa y afirma que "Leader es la única política europea con rostro humano, diseñada de abajo hacia arriba, que lleva Europa directamente al ciudadano".

"Además, es un modelo con una eficiencia altamente demostrada, pues por cada euro público invertido, Leader es capaz de movilizar hasta tres euros de inversión total, habiendo generado o consolidado más de 72.000 empleos directos en los últimos diez años en España a través de una inversión pública de 1.200 millones de euros", añade Martínez.