COAG alerta de que la sequía y el calor recortarán la campaña de la aceituna de mesa

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos de Andalucía (COAG-Andalucía) ha advertido de una merma de alrededor del 30% respecto al aforo inicial de la campaña de verdeo de aceituna de mesa, especialmente en las variedades manzanilla y gordal, como consecuencia de la sequía y las altas temperaturas.

Según la organización agraria, lo que inicialmente apuntaba a una cosecha elevada podría quedarse finalmente en una producción media si las condiciones meteorológicas no mejoran. COAG señala que la falta prolongada de precipitaciones y el calor han deteriorado las expectativas que existían al comienzo de la campaña.

El principal problema se encuentra, según la entidad, en el estrés hídrico que sufren los olivares destinados a verdeo, que está afectando al tamaño de la aceituna. Esto podría provocar que una parte importante de la producción inicialmente prevista para mesa no alcance el calibre necesario.

COAG advierte de que estas aceitunas podrían dejar de ser aptas para verdeo debido al agostamiento o a su reducido tamaño y acabar destinadas a almazara para la producción de aceite.

Reclama precios por encima de los costes

El responsable regional de Aceituna de Mesa de COAG Andalucía, Francisco Manuel Fernández Pérez, ha recordado que la Ley de la Cadena Alimentaria prohíbe las operaciones comerciales por debajo de los costes efectivos de producción.

“Los agricultores no pueden asumir el coste de esta crisis climática y geopolítica en solitario”, ha señalado Fernández Pérez, quien ha reclamado responsabilidad a los compradores y una mayor vigilancia de las administraciones para evitar, según sostiene, posibles abusos en los precios en origen.

COAG considera que esta vigilancia cobra especial importancia esta campaña ante la previsión de que una parte de la aceituna inicialmente destinada a mesa tenga que desviarse a molino por no alcanzar el calibre requerido.

La organización agraria ha instado además a los productores a denunciar posibles presiones comerciales y a defender unos precios que permitan cubrir los costes de una campaña que, según advierte, exigirá un mayor esfuerzo de recolección y selección.