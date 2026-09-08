Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Edad de la compra de la viviendaConstrucción de viviendasMisa Virgen de la FuensantaSorteo de VPOConcurso de doma clásicaEl Córdoba CF, entre el gol y el agujeroIzado bandera Ciudades PatrimonioVPO en Campo de la Verdad y San Rafael de la AlbaidaCarmen González (PSOE)Incidente en VuelingHotel Casa de los GuzmanesEl tiempo en Córdoba: ¿fin del calor?Guía Velá de la FuensantaSan RafaelMolino andalusíCórdoba CFGala del ComercioAnimales abandonados SadecoInforme PISAFallece el sacerdote José Gutiérrez
instagramlinkedin

Sector primario

COAG alerta de que la sequía y el calor recortarán la campaña de la aceituna de mesa

La organización agraria advierte de problemas de calibre en las variedades manzanilla y gordal y reclama que los precios cubran los costes de producción

Trabajo con aceituna de mesa de una cooperativa de Posadas, en la provincia de Córdoba.

Trabajo con aceituna de mesa de una cooperativa de Posadas, en la provincia de Córdoba. / Rafael Valenzuela

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Efe

Córdoba

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos de Andalucía (COAG-Andalucía) ha advertido de una merma de alrededor del 30% respecto al aforo inicial de la campaña de verdeo de aceituna de mesa, especialmente en las variedades manzanilla y gordal, como consecuencia de la sequía y las altas temperaturas.

Según la organización agraria, lo que inicialmente apuntaba a una cosecha elevada podría quedarse finalmente en una producción media si las condiciones meteorológicas no mejoran. COAG señala que la falta prolongada de precipitaciones y el calor han deteriorado las expectativas que existían al comienzo de la campaña.

El principal problema se encuentra, según la entidad, en el estrés hídrico que sufren los olivares destinados a verdeo, que está afectando al tamaño de la aceituna. Esto podría provocar que una parte importante de la producción inicialmente prevista para mesa no alcance el calibre necesario.

COAG advierte de que estas aceitunas podrían dejar de ser aptas para verdeo debido al agostamiento o a su reducido tamaño y acabar destinadas a almazara para la producción de aceite.

Reclama precios por encima de los costes

El responsable regional de Aceituna de Mesa de COAG Andalucía, Francisco Manuel Fernández Pérez, ha recordado que la Ley de la Cadena Alimentaria prohíbe las operaciones comerciales por debajo de los costes efectivos de producción.

“Los agricultores no pueden asumir el coste de esta crisis climática y geopolítica en solitario”, ha señalado Fernández Pérez, quien ha reclamado responsabilidad a los compradores y una mayor vigilancia de las administraciones para evitar, según sostiene, posibles abusos en los precios en origen.

COAG considera que esta vigilancia cobra especial importancia esta campaña ante la previsión de que una parte de la aceituna inicialmente destinada a mesa tenga que desviarse a molino por no alcanzar el calibre requerido.

Noticias relacionadas y más

La organización agraria ha instado además a los productores a denunciar posibles presiones comerciales y a defender unos precios que permitan cubrir los costes de una campaña que, según advierte, exigirá un mayor esfuerzo de recolección y selección.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Rafael Sánchez de Puerta, sobre la venta de Deoleo: 'El Gobierno ha intervenido en operaciones similares, esta podría ser una
  2. Grandes empresas alimentarias cordobesas empiezan a recibir los aranceles ilegales cobrados en EEUU
  3. El año agrícola empieza en la provincia de Córdoba con perspectivas de una buena cosecha de aceituna
  4. La contaminación del agua en Los Pedroches
  5. Dcoop y Deoleo, dos modelos diferentes para controlar el mercado del aceite de oliva
  6. La multinacional italiana Coricelli eleva su oferta por Deoleo a 500 millones y pide exclusividad hasta el cierre de la negociación
  7. Dcoop ofrece 470 millones por Deoleo para crear un gigante del sector oleícola con más de 2.200 millones de facturación conjunta
  8. La Junta tiene en marcha el 86% de las medidas de la Estrategia Andaluza del Olivar

COAG alerta de que la sequía y el calor recortarán la campaña de la aceituna de mesa

COAG alerta de que la sequía y el calor recortarán la campaña de la aceituna de mesa

Rafael Llamas propone blindar los fondos Leader para proteger el desarrollo rural

Rafael Llamas propone blindar los fondos Leader para proteger el desarrollo rural

La provincia de Córdoba concentra la pérdida del cultivo de algodón en Andalucía, que devolverá ayudas a Europa

La provincia de Córdoba concentra la pérdida del cultivo de algodón en Andalucía, que devolverá ayudas a Europa

La Junta abre el plazo para optar a los 20º Premios de Andalucía de Agricultura y Pesca

La Junta abre el plazo para optar a los 20º Premios de Andalucía de Agricultura y Pesca

El campo cordobés pierde cerca de 24.000 trabajadores en diez años

Paisaje agrario en la Córdoba del siglo X

La vendimia del Pedro Ximénez respira en Córdoba tras el golpe del mildiu

La vendimia del Pedro Ximénez respira en Córdoba tras el golpe del mildiu

Rafael Sánchez de Puerta, sobre la venta de Deoleo: "El Gobierno ha intervenido en operaciones similares, esta podría ser una"

Rafael Sánchez de Puerta, sobre la venta de Deoleo: "El Gobierno ha intervenido en operaciones similares, esta podría ser una"
Tracking Pixel Contents