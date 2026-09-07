La Junta de Andalucía abre el plazo para optar a los 20º Premios de Andalucía de Agricultura y Pesca

La Junta de Andalucía ha abierto el plazo para presentar candidaturas a la 20ª edición de los Premios de Andalucía de Agricultura y Pesca, el máximo reconocimiento autonómico a personas, empresas y entidades que destacan por su actividad en la agricultura, la ganadería, la pesca, la agroindustria, el desarrollo rural y la gestión del agua.

La convocatoria, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) del 4 de septiembre, establece un plazo de un mes para presentar las propuestas, desde el pasado 5 de septiembre hasta el 5 de octubre.

Los premios cumplen así veinte ediciones distinguiendo iniciativas y trayectorias vinculadas a un sector de especial relevancia para provincias como Córdoba, donde actividades como el olivar, los cereales, la ganadería y la agroindustria tienen un peso destacado en la economía y el empleo rural.

Ocho modalidades y categorías

La convocatoria mantiene los dos galardones sectoriales tradicionales: el Premio de Andalucía de Agricultura y el Premio de Andalucía de Pesca.

A ellos se suman seis categorías comunes. La de Impulso de la Calidad distinguirá producciones agrícolas, ganaderas, pesqueras o agroalimentarias por su calidad diferenciada, mientras que Iniciativa Innovadora reconocerá proyectos relacionados con la innovación tecnológica, la digitalización o la investigación.

La categoría de Sostenibilidad se centrará en iniciativas vinculadas al uso racional de los recursos naturales y de la energía, la adaptación al cambio climático, la economía circular y la bioeconomía.

Por su parte, Comunicación y Mundo Rural premiará actuaciones de difusión y promoción de los productos andaluces y de los valores y tradiciones del ámbito rural.

La categoría de Iniciativa de Mujeres reconocerá el emprendimiento femenino en los territorios rurales y pesqueros, así como las actuaciones a favor de la igualdad. Finalmente, Eficiencia y Apuesta Hídrica distinguirá ideas, proyectos y tecnologías dirigidos a mejorar el uso del agua en Andalucía.

Mención Especial Miguel Manaute

Además de estos premios, el jurado podrá proponer la concesión de la Mención Especial Miguel Manaute, destinada a reconocer una trayectoria profesional destacada, individual o colectiva, en los sectores agrario y pesquero.

Podrán presentar candidatura tanto personas físicas como entidades públicas o privadas. Las solicitudes deberán dirigirse a la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural mediante el formulario oficial y acompañarse de la documentación que acredite los méritos o la trayectoria de la propuesta.

La presentación podrá realizarse a través del Registro Electrónico de la Junta de Andalucía, además de por el resto de vías previstas en la normativa administrativa.

Una vez finalizado el plazo de candidaturas, la Consejería dispondrá de un máximo de tres meses para resolver la concesión de los galardones.