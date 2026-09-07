El campo cordobés pierde cerca de 24.000 trabajadores en diez años

El campo cordobés ha perdido uno de cada tres afiliados en apenas una década. Los datos de la Seguridad Social muestran que el sistema especial agrario del régimen general ha pasado de 64.760 ocupados en julio de 2016 a 40.864 en la actualidad: son 23.896 menos y un descenso del 37%. Solo en el último año la caída alcanza el 5%.

La pérdida de empleo afecta a ambos sexos. En estos momentos, el sistema especial agrario contabiliza 22.450 mujeres afiliadas, frente a las 36.658 de julio de 2016, un 39% menos. Entre los hombres, la ocupación ha pasado de 28.102 a 18.414, un retroceso cercano al 34%.

La evolución contrasta con la del trabajo por cuenta propia, aunque en este régimen las cifras son muy inferiores. Córdoba tiene ahora 3.470 autónomos agrarios, 307 más que hace una década, un crecimiento próximo al 10%. En el último año, se han incorporado 76. Así, este colectivo de profesionales se halla conformado por 1.064 mujeres, un 11% más que en 2016, y por 2.406 hombres, un 9% más.

Sin embargo, sumando ambos regímenes, el sector pasa de contar con 67.923 ocupados en 2016, a 44.334 en julio de este año. La pérdida global asciende a 23.589 personas, un descenso del 35% en términos relativos, y apunta a una transformación del mercado laboral agrario cordobés.

En este sentido, la caída del empleo agrario coincide con un crecimiento global de la afiliación a la Seguridad Social, que llegó a 314.326 ocupados medios totales en julio pasado, lo que representa una subida del 13% en una década.

Falta de rentabilidad

En esta evolución del sector primario han incidido distintos factores como la mecanización de cultivos, el envejecimiento de los trabajadores y la falta de relevo generacional, la sequía y la falta de rentabilidad de las explotaciones.

El secretario general de UPA, Francisco Moreno, explica que el olivar, uno de los cultivos que más empleo genera en la provincia, está cada vez más mecanizado y que, donde es posible, el modelo tradicional deja paso a explotaciones intensivas o superintensivas que necesitan menos trabajadores.

A ello se unen la falta de mano de obra y el aumento de los costes. «Se tiende a cultivos que necesiten menos mano de obra», resume. El dirigente agrario subraya que la producción no ha caído al mismo ritmo que el empleo, e incluso crece, y apunta a la modernización de cultivos como los cítricos, el olivar y el almendro.

UPA advierte además de una pérdida de agricultores y ganaderos activos. Francisco Moreno apunta que en Andalucía desaparecen cada año entre 4.000 y 5.000 perceptores de la PAC (Política Agraria Común) y sostiene que el retroceso afecta especialmente a pequeños y medianos productores, mientras la actividad se concentra en grandes grupos y fondos de inversión. De esta forma, agentes que no pertenecían previamente al sector «son los que están comprando la tierra, porque los pequeños y medianos están abandonando los cultivos o las explotaciones por la falta de rentabilidad».

También indica que hay jóvenes que quieren incorporarse al campo y existen ayudas, pero de nuevo la falta de rentabilidad empuja a muchas personas hacia otras actividades. Para UPA, la clave pasa por garantizar precios que cubran los costes de producción.

La venta de Deoleo

La rentabilidad centra también la opinión del secretario general de UPA sobre la venta de Deoleo. «Es preferible que compre una empresa española, pero nos preocupa que los agricultores tengan rentabilidad, independientemente de quien compre, porque aquí tenemos grupos de concentración del aceite de oliva que deberían tener un papel más importante para que tuviese un precio más alto.

España produce, prácticamente, la mitad del aceite del mundo y sin embargo no es rentable. Tenemos que analizar bien qué ocurre, pero seguramente buena parte de la culpa esté en el propio sector», afirma.