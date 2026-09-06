Paisajes literarios
Paisaje agrario en la Córdoba del siglo X
El calendario del obispo mozárabe Recemundo es una obra fundamental para conocer las plantas que se cultivaban en la época del Califato de Córdoba y los procedimientos que se usaban.
El Libro de la división de los tiempos, también conocido como Calendario de Córdoba, es una obra dedicada al califa omeya Alhakén II escrita en el año 961 por el obispo mozárabe Recemundo. Como ya hemos comentado en el artículo anterior, El Calendario es fundamental para entender la vida, la agricultura y la sociedad en la Córdoba andalusí.
Desde el punto de vista de la agronomía, este libro es determinante si queremos conocer los procedimientos agrícolas que se sucedían al ritmo de las estaciones y las plantas que se cultivaban en la Córdoba del siglo X. Es conveniente señalar la dificultad que entraña traducir al lenguaje actual un texto tan antiguo, sobre todo a la hora de identificar especies de plantas cuya denominación en época medieval no tienen una correspondencia clara y unívoca con los nombres que le asignamos hoy.
La lista de labores agrícolas que incluye esta obra es exhaustiva: podar; injertar; sembrar; plantar huesos, bulbos y esquejes; colocar estacas como tutores de olivos y árboles frutales; trasplantar; levantar parras para viñas y otras plantas trepadoras; cosechar; preparar conservas y jarabes; encontrar trufas; cambiar de lugar los plantones; practicar la polinización artificial; recoger los brotes de diversas plantas y exprimir sus jugos y obtener el óleo; encontrar los racimos más tempranos; recoger plantas medicinales y drogas simples; segar; trillar; evaluar la cosecha; secar los higos; recolectar; cubrir las semillas para que no les afecten las heladas; estercolar jardines, etcétera... Del mismo modo, El Calendario relata los acontecimientos naturales que van sucediendo en los campos y cultivos: Los árboles se llenan de savia; florecen los narcisos, las primeras rosas y los primeros lirios; algunas clases de árboles se cubren de hojas; los cereales sembrados se enderezan sobre sus tallos; las habichuelas de las huertas empiezan a engordar; hacen su aparición los melones; echan fruto los olivos y la vides; los diversos frutos maduran; se caen las hojas de los árboles; se terminan las legumbres de verano...
Las huertas gozaron de un gran esplendor en al Andalus debido a las bondades de los suelos de las vegas de los ríos y a los conocimientos sobre sistemas de regadío y aprovechamiento del agua que poseían sus agricultores. La lista de hortalizas, verduras y frutas que aparecen en El Calendario es muy extensa: verdolagas, remolachas, coles, habichuelas, pepinos, berenjenas, melones, coliflores, alubias, calabazas, sandías, habas, nabos, zanahorias, acelgas, lechugas, judías, rábanos, berros, puerros, ajos... También se cultivaban especias, plantas aromáticas y ornamentales, como azafrán, pimienta, anís, albahaca, eneldo, mejorana, jazmín, rosa, mirto... El inventario de árboles frutales y de otro tipo que ocupaban gran parte de los campos, y bordes de caminos y acequias, también es considerable: palmera, olivo, granado, cidra o toronja, peral, manzano, limonero, higuera, cerezo, albaricoquero, nogal, membrillo, plátano, almendro... Abundaban los campos de cereales, de trigo y cebada, y también de caña de azúcar y algodón, así como viñedos y arrozales.
Finalmente, aparecen en la agenda otra serie de plantas que crecían silvestres en los campos pero que se recolectaban para diversos usos o que simplemente se citan para aportar datos fenológicos, evidenciando el valor simbólico o sentimental que tenían para los habitantes de al Andalus. Es el caso del lirio, narciso, malvavisco, orégano, ruda, cardo cuco, estafisaria, siempre viva, zargatona, manzanilla, poleo, beleño, amapola, meliloto, margarita, cuscuta, lengua de buey, hinojo...
Pero quizás lo más interesante sea la constatación de que plantas que se cultivaban en Al Andalus en el siglo X prácticamente han desaparecido como cultivo en la actualidad, como es el caso de la coloquíntida (Citrullus colocynthis), que se plantaba para aprovechar la pulpa amarga de su fruto como purgante drástico, aunque hoy día está prohibida por su alta toxicidad; el cártamo (Carthamus tinctorius), para extraer aceite vegetal de sus semillas y para obtener tintes y colorantes naturales de sus flores; o el sebestén (Cordia myxa), por sus propiedades medicinales, sus frutos comestibles y para fabricar un pegamento natural llamado liga.
El azufaifo
Entre las plantas que debieron tener bastante protagonismo en aquella época destaca el azufaifo (Ziziphus jujuba), de la que se dice en El Calendario que empezaba a madurar en agosto. Esta especie ha caído hoy en la marginalidad, sobreviviendo en huertos particulares o mediante iniciativas puntuales de recuperación; sin embargo, hasta hace pocas décadas era muy apreciado por sus frutos comestibles (las azufaifas), su madera de gran dureza para artesanía e instrumentos, y por sus aplicaciones en la medicina natural tradicional.
En la biblioteca del Instituto Séneca encontré un curioso librito escrito en 1906 titulado La Sierra de Córdoba, realizado por el doctor Francisco Avilés y Merino, destacado farmacéutico, científico y escritor de la época, donde cita a los azufaifos como uno los frutales que se cultivaban en la sierra.
Existe otra especie de azufaifo, el arto (Ziziphus lotus), un endemismo iberoafricano que se ha localizado en el sudeste español y del que sobrevive un pequeño núcleo alrededor de Medina Azahara, constituyendo la única población silvestre de esta especie en Andalucía Occidental, con toda probabilidad resultado de antiguas introducciones. El doctor Esteban Hernández Bermejo, reconocido experto en botánica histórica, opina que los setos de esta especie se pudieron usar en Al Andalus como sistema de defensa, a modo de linde espinosa, técnica tradicional que podemos observar todavía en Marruecos, y quizás fuera el origen de los artos conservados en las tapias de la ciudad califal.
El cultivo de la adormidera
Según informa El Calendario, en abril las adormideras hacen su aparición y en mayo se recoge su simiente para preparar con ella un jarabe. También en mayo se recogen los brotes de la adormidera negra y se exprime su jugo; y entre los medicamentos simples recolectados también en este mes destacan los granos de la adormidera blanca, que se siembra en diciembre, y de donde se saca también un jarabe.
En realidad se trata de dos variedades, blanca y negra, de la misma especie de planta del opio (Papaver somniferum) que se cultivó ampliamente en al Andalus principalmente con fines medicinales. Los textos de la farmacopea andalusí documentan el uso del látex de esta planta (afyūn en árabe) para calmar dolores severos e inducir el sueño. El mismo Averroes la incluye como medicamento en El libro de las generalidades de la medicina.
En ocasiones he encontrado algunas adormideras que crecen de manera espontánea en parajes más o menos recónditos, en el valle del Guadalora o del Guadiarto. Siempre he pensado que se trataban de ejemplares asilvestrados, llegados hasta allí por la dispersión aleatoria de las pequeñísimas semillas procedentes de algún cultivo de opio autorizado; pero, el doctor Avilés y Merino ya apuntaba en 1906 que la adormidera «se desarrolla y vive lozana espontáneamente» en la Sierra de Córdoba, así que su origen puede ser muy anterior, quien sabe si se trata de vestigios de cultivos que se remontan al período andalusí.
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