La vendimia del Pedro Ximénez respira en Córdoba tras el golpe del mildiu

La vendimia de la uva Pedro Ximénez afronta este año mejores perspectivas en Córdoba después de una campaña 2025 especialmente complicada por la incidencia del mildiu. La recuperación de la producción supone un alivio para viticultores, cooperativas y bodegas de la DOP Montilla-Moriles, donde la tradicional pasificación de la uva continúa siendo una de las señas de identidad de sus vinos.

La delegada territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta en Córdoba, Raquel López, ha visitado este viernes la cooperativa San Acacio y Asunción de Montemayor para conocer de primera mano el proceso de pasificación de la Pedro Ximénez. López ha estado acompañada por el alcalde de Montemayor, Antonio García; el gerente del Consejo Regulador de la DOP Montilla-Moriles, Enrique José Garrido, y el director de la cooperativa, Antonio García.

Las paseras de la DOP Montilla-Moriles / José Antonio Aguilar

La pasera de Pedro Ximénez, una tradición de Montilla-Moriles

Durante la visita, la delegada ha puesto en valor el trabajo de agricultores y bodegueros que mantienen esta práctica tradicional, que considera «fundamental para la calidad y el prestigio» de los vinos de Montilla-Moriles.

La pasificación consiste en someter las uvas a un proceso de secado al aire y al sol que concentra sus azúcares y permite obtener la materia prima característica de algunos de los vinos dulces más reconocidos del marco cordobés.

Para la Junta, esta tradición representa el vínculo entre la actividad vitivinícola y el territorio y constituye uno de los elementos que diferencian a los vinos de Montilla-Moriles.

Más de un millón de euros para los viticultores afectados por el mildiu

La Junta de Andalucía ha articulado ayudas extraordinarias para hacer frente a las consecuencias de la campaña de 2025, marcada por la afección del mildiu.

En la provincia de Córdoba, la resolución publicada en diciembre de 2025 permitió abonar 969.944 euros a 702 expedientes. A esta cantidad se suman otros 45.489 euros para 48 beneficiarios incluidos en la resolución provisional de julio de 2026.

En total, ambas resoluciones alcanzan 750 beneficiarios y 1.015.433,55 euros en ayudas directas destinadas a viticultores afectados.

La Junta también financia la modernización de los viñedos

Además de las ayudas extraordinarias por el mildiu, la Junta mantiene las líneas destinadas a la reestructuración y reconversión de los viñedos, con el objetivo de mejorar la competitividad del sector y adaptar las explotaciones a los efectos del cambio climático.

En Córdoba se resolvieron favorablemente 22 expedientes en 2024, con 739.741 euros de ayuda admitida, y 45 expedientes en 2025, por un importe de 1,57 millones de euros.

Para la convocatoria de 2026 se han presentado 39 solicitudes, con cerca de 919.000 euros solicitados, aunque todavía están pendientes de resolución.

Estas ayudas están financiadas íntegramente por la Unión Europea a través del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga) y permiten realizar actuaciones de reestructuración, reconversión varietal y mejora de las técnicas de cultivo.

Un sector clave para el medio rural de Córdoba

Raquel López ha defendido el papel estratégico del sector vitivinícola y ha destacado las diferentes líneas de apoyo de la Junta, tanto mediante ayudas directas como a través del respaldo a las inversiones y a la reestructuración de los viñedos.

La delegada ha subrayado además que el sector genera empleo, fija población al territorio y forma parte de la identidad y la riqueza de la provincia de Córdoba.

En este sentido, ha señalado que la vitivinicultura cordobesa afronta el futuro «sin renunciar a sus tradiciones», con la pasera de Pedro Ximénez de la cooperativa San Acacio y Asunción como ejemplo de una práctica que se mantiene generación tras generación.

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El objetivo, según López, es preservar una tradición que diferencia a Montilla-Moriles y contribuye al prestigio de los vinos de Córdoba, al tiempo que se impulsa la modernización de las explotaciones para afrontar los nuevos retos del sector.