Rafael Sánchez de Puerta, sobre la venta de Deoleo: "El Gobierno ha intervenido en operaciones similares, esta podría ser una"

Dcoop no da por perdida la batalla por Deoleo, una operación con una dimensión especial para Córdoba. Aunque el proceso de venta parece inclinarse en estos momentos hacia la italiana Coricelli, la cooperativa andaluza continúa negociando y mantiene abiertas sus opciones para hacerse con el grupo aceitero. Su director general, Rafael Sánchez de Puerta, asegura a Diario CÓRDOBA que seguirán intentándolo "hasta el final" y apunta incluso a la posibilidad de que el Gobierno tenga capacidad de influencia en una operación que considera estratégica para el aceite de oliva español.

"La esperanza, hasta el final. Estamos intentando y haciendo todo lo que podemos", afirma Sánchez de Puerta. El responsable de Dcoop admite que "parece que la cosa se está decantando mucho en Coricelli", pero insiste en que la cooperativa continúa "manteniendo el pulso, lo más cerca posible e intentando, si hay alguna posibilidad, conseguirlo".

Sánchez de Puerta considera que la venta de Deoleo a una empresa extranjera supondría una "enorme oportunidad perdida" para el sector del aceite de oliva español, dado el peso internacional de la compañía y la concentración de marcas.

Dcoop ve en Deoleo una pieza estratégica

"Es algo absolutamente estratégico para el sector en España", sostiene. A su juicio, una Deoleo con una estrategia orientada a proyectar internacionalmente la imagen del aceite de oliva español, defender su calidad y priorizar el producto nacional tendría efectos positivos para todo el olivar.

En el caso concreto de Dcoop, la integración permitiría además conectar su elevada capacidad de producción con la estructura comercial de Deoleo. Sánchez de Puerta sostiene que esa unión daría salida a "una parte muy importante" de los aceites de sus socios y obligaría incluso a recurrir a producto de otras cooperativas y almazaras para desarrollar el proyecto en la dimensión que pretende la entidad.

Rafael Sánchez de Puerta, director general de Dcoop. / Manuel Murillo

El resultado de la operación podría condicionar también las exportaciones de aceite de oliva. Según el director de Dcoop, la futura estrategia de Deoleo puede cambiar sustancialmente dependiendo de quién asuma el control: desde un modelo con un suministro "eminentemente español" hasta otro cuya prioridad sea adquirir aceites de distintos orígenes buscando los precios más competitivos en el mercado mundial.

También está en juego, añade, la propia imagen internacional del producto. "En el mundo hasta ahora la imagen del aceite ha sido muy italiana", señala. Frente a ello, Dcoop se plantea como una empresa española y cooperativa, vinculada al origen y a la producción de sus socios, y alude a la posibilidad de "dar la vuelta" al escenario actual desde este modelo.

"Habrá margen" para una actuación del Gobierno

Preguntado por la posibilidad de una mayor intervención pública, Rafael Sánchez de Puerta recuerda que el Ejecutivo les ha trasladado su voluntad de que Deoleo "sea una empresa eminentemente española" y que defienda los intereses del olivar nacional. "Hemos visto actuaciones donde el Gobierno ha intervenido en operaciones similares, esta podría ser una", señala.

El director general de Dcoop considera que concurren elementos suficientes para justificar, al menos, cierta capacidad de influencia: "Estamos hablando de un sector estratégico como es la alimentación y de un sector estratégico también en España como es el aceite de oliva". No obstante, recalca que la cooperativa no pretende recibir ningún trato de favor: "Tampoco nosotros queremos que se nos regale nada".

De acuerdo con las informaciones publicadas en diferentes medios de comunicación, Dcoop habría planteado una oferta inicial de 470 millones de euros por Deoleo y Coricelli, de 500 millones. El director de la cooperativa andaluza no despeja el importe final de su propuesta y matiza que la cifra conocida inicialmente "no es una cantidad cerrada", porque se mantienen los contactos.

Para Córdoba, sostiene, el desenlace tiene una especial trascendencia. "Que una empresa como esa se mantenga en Córdoba bajo una empresa española y con una imagen de aceite de oliva español es bastante importante y positivo para todos", afirma. Sobre cuándo podría resolverse el proceso, evita poner fecha: "El trabajo que nos toca lo tenemos hecho y estamos un poco a la espera".