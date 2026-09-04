Aceite de oliva
Rafael Sánchez de Puerta, sobre la venta de Deoleo: "El Gobierno ha intervenido en operaciones similares, esta podría ser una"
El director de Dcoop afirma que esta cooperativa mantiene su pugna con la italiana Coricelli por el grupo aceitero y considera que conservar Deoleo bajo control español sería "absolutamente estratégico" para el sector, las exportaciones y los productores de Córdoba
Dcoop no da por perdida la batalla por Deoleo, una operación con una dimensión especial para Córdoba. Aunque el proceso de venta parece inclinarse en estos momentos hacia la italiana Coricelli, la cooperativa andaluza continúa negociando y mantiene abiertas sus opciones para hacerse con el grupo aceitero. Su director general, Rafael Sánchez de Puerta, asegura a Diario CÓRDOBA que seguirán intentándolo "hasta el final" y apunta incluso a la posibilidad de que el Gobierno tenga capacidad de influencia en una operación que considera estratégica para el aceite de oliva español.
"La esperanza, hasta el final. Estamos intentando y haciendo todo lo que podemos", afirma Sánchez de Puerta. El responsable de Dcoop admite que "parece que la cosa se está decantando mucho en Coricelli", pero insiste en que la cooperativa continúa "manteniendo el pulso, lo más cerca posible e intentando, si hay alguna posibilidad, conseguirlo".
Sánchez de Puerta considera que la venta de Deoleo a una empresa extranjera supondría una "enorme oportunidad perdida" para el sector del aceite de oliva español, dado el peso internacional de la compañía y la concentración de marcas.
Dcoop ve en Deoleo una pieza estratégica
"Es algo absolutamente estratégico para el sector en España", sostiene. A su juicio, una Deoleo con una estrategia orientada a proyectar internacionalmente la imagen del aceite de oliva español, defender su calidad y priorizar el producto nacional tendría efectos positivos para todo el olivar.
En el caso concreto de Dcoop, la integración permitiría además conectar su elevada capacidad de producción con la estructura comercial de Deoleo. Sánchez de Puerta sostiene que esa unión daría salida a "una parte muy importante" de los aceites de sus socios y obligaría incluso a recurrir a producto de otras cooperativas y almazaras para desarrollar el proyecto en la dimensión que pretende la entidad.
El resultado de la operación podría condicionar también las exportaciones de aceite de oliva. Según el director de Dcoop, la futura estrategia de Deoleo puede cambiar sustancialmente dependiendo de quién asuma el control: desde un modelo con un suministro "eminentemente español" hasta otro cuya prioridad sea adquirir aceites de distintos orígenes buscando los precios más competitivos en el mercado mundial.
También está en juego, añade, la propia imagen internacional del producto. "En el mundo hasta ahora la imagen del aceite ha sido muy italiana", señala. Frente a ello, Dcoop se plantea como una empresa española y cooperativa, vinculada al origen y a la producción de sus socios, y alude a la posibilidad de "dar la vuelta" al escenario actual desde este modelo.
"Habrá margen" para una actuación del Gobierno
Preguntado por la posibilidad de una mayor intervención pública, Rafael Sánchez de Puerta recuerda que el Ejecutivo les ha trasladado su voluntad de que Deoleo "sea una empresa eminentemente española" y que defienda los intereses del olivar nacional. "Hemos visto actuaciones donde el Gobierno ha intervenido en operaciones similares, esta podría ser una", señala.
El director general de Dcoop considera que concurren elementos suficientes para justificar, al menos, cierta capacidad de influencia: "Estamos hablando de un sector estratégico como es la alimentación y de un sector estratégico también en España como es el aceite de oliva". No obstante, recalca que la cooperativa no pretende recibir ningún trato de favor: "Tampoco nosotros queremos que se nos regale nada".
De acuerdo con las informaciones publicadas en diferentes medios de comunicación, Dcoop habría planteado una oferta inicial de 470 millones de euros por Deoleo y Coricelli, de 500 millones. El director de la cooperativa andaluza no despeja el importe final de su propuesta y matiza que la cifra conocida inicialmente "no es una cantidad cerrada", porque se mantienen los contactos.
Para Córdoba, sostiene, el desenlace tiene una especial trascendencia. "Que una empresa como esa se mantenga en Córdoba bajo una empresa española y con una imagen de aceite de oliva español es bastante importante y positivo para todos", afirma. Sobre cuándo podría resolverse el proceso, evita poner fecha: "El trabajo que nos toca lo tenemos hecho y estamos un poco a la espera".
El campo reclama que la producción, las marcas y la comercialización del aceite se queden en Andalucía
Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía han unido su voz en pleno proceso de venta de Deoleo. Consideran estratégico que una compañía de la dimensión y proyección internacional del grupo aceitero permanezca vinculada a Andalucía y permita que una mayor parte del valor añadido generado por el aceite de oliva permanezca en el territorio.
Las entidades sostienen que Andalucía debe convertir su liderazgo mundial en producción en un liderazgo también industrial, comercial y de marcas. La comunidad cuenta con más de 1,6 millones de hectáreas de olivar, aproximadamente el 60% de la superficie española, y concentra alrededor del 80% de la producción nacional de aceite de oliva y aceituna de mesa.
"Andalucía no puede limitarse a ser la tierra donde se produce el aceite para que después otros concentren la industria, las marcas, la distribución y la relación con el consumidor", defienden las organizaciones. A su juicio, Deoleo constituye un activo especialmente relevante por sus marcas, su implantación en los mercados y su capacidad comercial dentro y fuera de España.
Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias reclaman así avanzar hacia un modelo con más industria vinculada al territorio, empresas de mayor dimensión y mayor capacidad exportadora. El objetivo, resumen, es que Andalucía no solo produzca el aceite, sino que también sea el lugar desde el que se desarrollen las marcas, se diseñen las estrategias empresariales y se adopten las decisiones comerciales.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Junta de Andalucía suspende la recogida nocturna de aceituna en olivares superintensivos para evitar efectos negativos en las aves
- Grandes empresas alimentarias cordobesas empiezan a recibir los aranceles ilegales cobrados en EEUU
- El año agrícola empieza en la provincia de Córdoba con perspectivas de una buena cosecha de aceituna
- La contaminación del agua en Los Pedroches
- Dcoop y Deoleo, dos modelos diferentes para controlar el mercado del aceite de oliva
- La multinacional italiana Coricelli eleva su oferta por Deoleo a 500 millones y pide exclusividad hasta el cierre de la negociación
- Dcoop ofrece 470 millones por Deoleo para crear un gigante del sector oleícola con más de 2.200 millones de facturación conjunta
- La Junta tiene en marcha el 86% de las medidas de la Estrategia Andaluza del Olivar