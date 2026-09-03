Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Aparcamientos en CórdobaUna odisea: "Rezo para que no pase la policía"Apoyo a Ceuta en CórdobaApoyo a Ceuta pueblos de CórdobaInvestigación accidente AdamuzÚltimo ascenso Córdoba CFAviso naranja por calorCortes de tráfico Vuelta en CórdobaADN Tulia | Crimen de La FuensantaAyudas tras el paroReparación edificio reloj TendillasValor plantilla Córdoba CFBolsas profesores secundariaFallece el cura Juan PereaCoches Policía Local CórdobaImportación fraudulenta de cochesParo en CórdobaRobo en Puente GenilIntervención Mezquita-Catedral
instagramlinkedin

Sector primario

Organizaciones de agricultores creen que las previsiones de otras entidades condicionan la bajada del precio de la aceituna de mesa

La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos cuestiona la "fiabilidad" de los aforos difundidos por Interaceituna en el inicio de la recolección del fruto

Organizaciones de agricultores creen que las previsiones de otras entidades condicionan la bajada del precio de la aceituna de mesa.

Organizaciones de agricultores creen que las previsiones de otras entidades condicionan la bajada del precio de la aceituna de mesa. / Francisco J. Olmo / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Europa Press

Mérida / Sevilla

La organización agraria Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha cuestionado la "fiabilidad" de los aforos de aceituna de mesa difundidos por Interaceituna coincidiendo con el inicio de la recolección y con las negociaciones entre agricultores e industrias para fijar los precios de cada campaña.

Interaceituna cuenta entre sus organizaciones miembro con Asaja, UPA, COAG, Cooperativas Agro-alimentarias y Asemesa, por lo que considera "incomprensible" que entidades que "aseguran representar y defender" los intereses de los agricultores avalen unas previsiones que trasladan al mercado "una expectativa de abundancia y que posteriormente son objeto de importantes correcciones".

Asaja alerta de una posible reducción de un 15%

El último aforo de Interaceituna sitúa la producción potencialmente verdeable de la campaña 2026/27 en 638.490 toneladas. Sin embargo, apenas un día después de difundirse esta cifra, Asaja-Sevilla ha advertido de que las altas temperaturas, la falta de precipitaciones y los problemas de calibre podrían reducir alrededor de un 15 % la cantidad finalmente destinada a verdeo, hasta dejarla en unas 542.000 toneladas.

Recogida de aceituna en una finca de la Campiña Este cordobesa.

Recogida de aceituna en una finca de la Campiña Este cordobesa. / MIGUEL PARRAGA

Unión de Uniones cuestiona que una organización que participa en la aprobación del aforo advierta "inmediatamente después" de que la producción real podría ser casi 100.000 toneladas inferior. A juicio de la organización, esta "contradicción" demuestra que la cifra difundida por Interaceituna representa "un potencial máximo y no la cantidad de aceituna que previsiblemente llegará a las industrias entamadoras", indica en una nota de prensa.

En la anterior campaña la diferencia fue de 61.000 toneladas

En la campaña anterior, la 2025/26, se produjo otro ejemplo, a juicio de Unión de Uniones, pues el segundo avance de Interaceituna anunció inicialmente una producción de 564.000 toneladas, pero "pocas semanas después", el tercer avance redujo la previsión hasta las 535.150 toneladas, mientras que los datos posteriores del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación situaron la producción en torno a las 503.000 toneladas. La diferencia respecto a la previsión difundida al comienzo de la negociación fue de aproximadamente 61.000 toneladas.

En 2024/25 también se produjeron "modificaciones relevantes" entre los sucesivos avances. El segundo aforo estimó 492.000 toneladas y el tercero redujo la cifra hasta las 468.000 toneladas. Aunque la producción final terminó siendo superior, con 533.150 toneladas, la evolución volvió a demostrar la "elevada variabilidad de estos aforos y la inconveniencia de emplearlos como una referencia precisa para negociar los precios".

Una "expectativa de exceso de oferta"

Unión de Uniones advierte de que "el problema no reside únicamente en que las previsiones terminen acertando o equivocándose". El efecto inmediato de anunciar una cosecha "muy elevada" cuando comienza la negociación es "generar una expectativa de exceso de oferta que puede debilitar la posición de los agricultores y favorecer una reducción de las cotizaciones".

Noticias relacionadas y más

Trabajo con aceituna de mesa de la cooperativa de Posadas (Covidesa)

Trabajo con aceituna de mesa en una cooperativa de Posadas. / Rafa Valenzuela

"No es razonable que organizaciones que dicen representar a los agricultores aprueben una previsión de 638.490 toneladas y, prácticamente al día siguiente, una de ellas reconozca que la cosecha podría quedarse en 542.000. Para entonces, el mensaje de que habrá muchísima aceituna ya se ha trasladado al mercado", señala Unión de Uniones.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Junta de Andalucía suspende la recogida nocturna de aceituna en olivares superintensivos para evitar efectos negativos en las aves
  2. Grandes empresas alimentarias cordobesas empiezan a recibir los aranceles ilegales cobrados en EEUU
  3. El año agrícola empieza en la provincia de Córdoba con perspectivas de una buena cosecha de aceituna
  4. La contaminación del agua en Los Pedroches
  5. Dcoop y Deoleo, dos modelos diferentes para controlar el mercado del aceite de oliva
  6. La multinacional italiana Coricelli eleva su oferta por Deoleo a 500 millones y pide exclusividad hasta el cierre de la negociación
  7. Dcoop ofrece 470 millones por Deoleo para crear un gigante del sector oleícola con más de 2.200 millones de facturación conjunta
  8. La Junta tiene en marcha el 86% de las medidas de la Estrategia Andaluza del Olivar

Organizaciones de agricultores creen que las previsiones de otras entidades condicionan la bajada del precio de la aceituna de mesa

Organizaciones de agricultores creen que las previsiones de otras entidades condicionan la bajada del precio de la aceituna de mesa

La Junta de Andalucía muestra su deseo de que Deoleo "se quede en manos españolas y, si puede ser, andaluzas"

La Junta de Andalucía muestra su deseo de que Deoleo "se quede en manos españolas y, si puede ser, andaluzas"

El gasóleo agrícola vuelve a subir y está ya un 44,45% más caro que antes de la guerra de Irán

El gasóleo agrícola vuelve a subir y está ya un 44,45% más caro que antes de la guerra de Irán

IU presenta una iniciativa en el Congreso para que Deoleo no pase a manos extranjeras por su "carácter estratégico"

IU presenta una iniciativa en el Congreso para que Deoleo no pase a manos extranjeras por su "carácter estratégico"

La Junta de Andalucía busca una posición unánime con el sector agrario sobre el modelo de la PAC

La Junta de Andalucía busca una posición unánime con el sector agrario sobre el modelo de la PAC

Agricultura lanza dos concursos para acercar las profesiones agroalimentarias a los más jóvenes

Agricultura lanza dos concursos para acercar las profesiones agroalimentarias a los más jóvenes

COAG pide a la Unión Europea que facilite el uso de fertilizantes orgánicos locales

COAG pide a la Unión Europea que facilite el uso de fertilizantes orgánicos locales

La Denominación de Origen Baena intensifica la vigilancia frente a la mosca del olivo

La Denominación de Origen Baena intensifica la vigilancia frente a la mosca del olivo
Tracking Pixel Contents