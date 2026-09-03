La cooperativa Dehesas Cordobesas crea una bolsa de tierras para facilitar el relevo generacional en el campo

El relevo generacional en el campo sigue siendo uno de los principales problemas para el sector agroalimentario, al que se suma la importancia de mantener vivo el modelo cooperativista ligado a la dehesa como base cultural del territorio. La cooperativa Dehesas Cordobesas SCA de Los Pedroches y el Valle del Guadiato ha sido la pionera en integrarse al proyecto piloto de relevo generacional en el marco del proyecto europeo Agrosocial.

Este proyecto ha permitido realizar una radiografía y diagnóstico del territorio, de la producción, de los socios y del interés por anticiparse a las necesidades y establecer una hoja de ruta hasta 2030, que puede ser ejemplo para otras cooperativas en una situación similar.

Este primer diagnóstico ha sido presentado hoy a representantes del consejo rector de la cooperativa Dehesas Cordobesas por la delegada de Hacienda y Fondos Europeos de la Diputación de Córdoba, Ana Rosa Ruiz, junto con Eva Turanzo, directora general del Instituto de Gobernanza Empresarial, que ha diseñado el plan de acción, y representantes de Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía, como uno de los once socios del proyecto Agrosocial.

Finca de dehesa de encinas en Los Pedroches. / Rafa Sánchez

Uno de los datos más relevantes que puede extraer de este diagnóstico es que la edad media de los socios ronda los 62 años, lo que hace imprescindible promover el acercamiento de los jóvenes a la formación, la tecnología y nuevos modelos de negocio que hagan atractivo quedarse o volver al campo, según ha expuesto la diputada provincial.

¿En qué consiste la bolsa de tierras?

A esta realidad se suma que solo el 7% de los socios tiene menos de 41 años, y un 35% de los encuestados aún no tiene sucesor identificado. En base a estos datos, resulta revelador que 8 de cada 10 socios sin continuador cederían su explotación o lo considerarían, lo que ha llevado a que el plan de acción considere crear una bolsa de tierras con fórmulas de custodia y recompra para que la tierra siga permaneciendo en el modelo social de dehesa. En concreto, "ya hay nueve candidatos para la comisión de relevo y 16 explotaciones interesadas en la bolsa de tierra", según ha destacado Ana Rosa Ruz en este primer encuentro.

Por su parte, Eva Turanzo, directora general del Instituto de Gobernanza Empresarial, ha explicado el trabajo realizado con la cooperativa. "Hemos escuchado a la cooperativa socio a socio, con datos, con una encuesta y con la voz directa de su consejo rector, y lo que hemos encontrado no es solo un problema de edad, es una base social que confía en su cooperativa y que está dispuesta a participar en la solución. Ocho de cada diez socios sin sucesor abrirían la puerta a ceder su explotación antes que dejarla morir. Cuando existe esa voluntad, el papel de un diagnóstico es convertirla en método, es decir, una hoja de ruta con medidas concretas, responsables y plazos hasta 2030".

Ruz ha insistido en que "la realidad del campo español es que envejece y el futuro del sector agroalimentario pasa por reforzar el papel de las cooperativas, apostar por la innovación y garantizar oportunidades reales en el medio rural que sean interesantes para que los jóvenes quieran participar e incorporarse al sector".

La hoja de ruta

La cooperativa de Los Pedroches y el Valle del Guadiato, con 1.606 socios y una facturación récord de 20 millones de euros, se convierte en la primera del sector en dotarse de una radiografía completa de su base social y de una hoja de ruta hasta 2030, elaboradas por el Instituto de Gobernanza Empresarial.

Ganado bovino y porcino en la dehesa de Los Pedroches. / RAFA SÁNCHEZ

Para Antonio Arévalo, presidente del consejo rector de Dehesas Cordobesas SCA, este proyecto "es una oportunidad de mirar de frente al futuro de nuestras familias y nuestros pueblos y proteger el patrimonio de 40 años de cooperativismo".

Cuatro ejes de acción y 16 medidas concretas

El plan de acción, diseñado por el Instituto de Gobernanza Empresarial junto al consejo rector, se organiza en cuatro ejes —renta y fidelidad, relevo de explotaciones, reglas y gobernanza, y cultura y territorio— con 16 medidas concretas, entre las que se encuentran la creación de la bolsa de tierras con fórmulas de custodia y recompra, una figura de socio joven con condiciones bonificadas, una oficina de trámites que libere al ganadero de la burocracia, la tutorización de veteranos a jóvenes y la creación de una escuela de oficios del campo.

Los tres objetivos de cara a 2030 son estabilizar la producción y la comercialización a través de la cooperativa, acompañar 25 incorporaciones de jóvenes (unas cinco al año desde 2027) y lograr que ninguna explotación cierre sin haber recibido una oferta de continuidad.