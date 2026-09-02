Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cobertura del paroCandidatos del PSOE a la Alcaldía de CórdobaPleno del Ayuntamiento de CórdobaAsí queda la plantilla del Córdoba CFIndignación en Las MorerasNélson Monte, nuevo refuerzo del CCFParo en CórdobaAviso naranja por calorInforme jurídico de los cines de veranoCrisis de CeutaNuevo mercadillo del Sector SurImagen del niño del hombre fallecido en redesPérgola Duque de RivasPlan turístico de grandes ciudadesObituario de Manuel CerratoDespedida de los niños saharauisMejores lugares para ver la Vuelta en CórdobaAntonio García, nuevo entrenador de porteros de España
instagramlinkedin

Sector primario

La Junta de Andalucía muestra su deseo de que Deoleo "se quede en manos españolas y, si puede ser, andaluzas"

El consejero de Agricultura, Ramón Fernández-Pacheco, recuerda que el cultivo del olivar es el más representativo de esta tierra

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco.

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco. / Rocío Ruz / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Europa Press

Sevilla

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha manifestado este martes que desde la Junta de Andalucía desean que "ojalá" que Deoleo, compañía en el sector alimentario y de comercialización de aceite de oliva en proceso de venta, "se quede en manos españolas en primer lugar y, si puede ser, en manos andaluzas".

Así lo ha señalado en declaraciones a los medios antes de presidir la Mesa de Interlocución Pesquera y Acuícola, después de que Izquierda Unida (IU) haya registrado este martes en la Cámara Baja una iniciativa en la que reclama al Gobierno que detalle por escrito su valoración sobre una eventual adquisición de Deoleo por parte de un grupo extranjero o un fondo de inversión.

Un "proceso mercantil" entre "compañías privadas"

En este contexto, Fernández-Pacheco ha subrayado que el Ejecutivo andaluz tiene claro que "no podemos interceder en un proceso mercantil entre compañías privadas". No obstante, ante la posibilidad de que Deoleo sea adquirida por una compañía extranjera, ha defendido el deseo de la Junta de que la empresa permanezca en capital nacional y, a ser posible, andaluz, al tiempo que ha incidido en que "tenemos muy claro que queremos que tanto la producción como la comercialización del aceite de oliva sigan estando en Andalucía".

Noticias relacionadas y más

Por último, el consejero ha reivindicado que "Andalucía es aceite" y ha destacado que "el cultivo del olivar es el más representativo de esta tierra", además de recordar que son "muchas las familias que viven de la producción de aceituna y de aceite de oliva en Andalucía".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Junta de Andalucía suspende la recogida nocturna de aceituna en olivares superintensivos para evitar efectos negativos en las aves
  2. El cambio climático liquida la última gran plantación de melocotones de Córdoba
  3. Grandes empresas alimentarias cordobesas empiezan a recibir los aranceles ilegales cobrados en EEUU
  4. El año agrícola empieza en la provincia de Córdoba con perspectivas de una buena cosecha de aceituna
  5. La contaminación del agua en Los Pedroches
  6. Dcoop y Deoleo, dos modelos diferentes para controlar el mercado del aceite de oliva
  7. La multinacional italiana Coricelli eleva su oferta por Deoleo a 500 millones y pide exclusividad hasta el cierre de la negociación
  8. Dcoop ofrece 470 millones por Deoleo para crear un gigante del sector oleícola con más de 2.200 millones de facturación conjunta

La Junta de Andalucía muestra su deseo de que Deoleo "se quede en manos españolas y, si puede ser, andaluzas"

La Junta de Andalucía muestra su deseo de que Deoleo "se quede en manos españolas y, si puede ser, andaluzas"

El gasóleo agrícola vuelve a subir y está ya un 44,45% más caro que antes de la guerra de Irán

El gasóleo agrícola vuelve a subir y está ya un 44,45% más caro que antes de la guerra de Irán

IU presenta una iniciativa en el Congreso para que Deoleo no pase a manos extranjeras por su "carácter estratégico"

IU presenta una iniciativa en el Congreso para que Deoleo no pase a manos extranjeras por su "carácter estratégico"

La Junta de Andalucía busca una posición unánime con el sector agrario sobre el modelo de la PAC

La Junta de Andalucía busca una posición unánime con el sector agrario sobre el modelo de la PAC

Agricultura lanza dos concursos para acercar las profesiones agroalimentarias a los más jóvenes

Agricultura lanza dos concursos para acercar las profesiones agroalimentarias a los más jóvenes

COAG pide a la Unión Europea que facilite el uso de fertilizantes orgánicos locales

COAG pide a la Unión Europea que facilite el uso de fertilizantes orgánicos locales

La Denominación de Origen Baena intensifica la vigilancia frente a la mosca del olivo

La Denominación de Origen Baena intensifica la vigilancia frente a la mosca del olivo

Paula de Prado (34 años), agricultora en Baena: "Vivo feliz entre este mar de olivos cordobeses que me ha visto crecer"

Paula de Prado (34 años), agricultora en Baena: "Vivo feliz entre este mar de olivos cordobeses que me ha visto crecer"
Tracking Pixel Contents