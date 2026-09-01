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Política

La Junta de Andalucía busca una posición unánime con el sector agrario sobre el modelo de la PAC

El consejero Ramón Fernández-Pacheco se reúne con organizaciones agrarias y cooperativas para consensuar sus pareceres

La Junta de Andalucía busca una posición unánime con el sector agrario sobre el modelo de la PAC.

La Junta de Andalucía busca una posición unánime con el sector agrario sobre el modelo de la PAC. / Francisco J. Olmo / Europa Press

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Efe

Córdoba

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, se ha reunido este martes con las organizaciones agrarias profesionales y cooperativas agroalimentarias para consensuar, entre otras cuestiones, una posición unánime desde Andalucía sobre el modelo nacional de la Política Agraria Común (PAC).

En un comunicado, Fernández-Pacheco, quien ha presidido la Mesa de Interlocución Agraria, ha explicado que ahora se inicia el debate sobre el modelo de PAC nacional donde gobierno y comunidades autónomas tienen que "llegar a acuerdos sobre el modelo de gobernanza y el papel de las regiones en la elaboración, gestión y coordinación del plan de colaboración nacional y regional".

Incorporación de los jóvenes a la actividad agraria

El consejero ha señalado que, entre otras cuestiones, será "interesante saber la función que debe cumplir las ayudas a la renta, las ayudas verdes y las intervenciones sectoriales", además de conocer si las decisiones sobre la PAC "se pueden adoptar fuera del Ministerio de Agricultura o si también va a pasar lo mismo con cuestiones fundamentales como la incorporación de jóvenes a la actividad agraria".

Ha añadido que se ha hecho entrega a los representantes del sector un cuestionario que se ha enviado desde el Ministerio de Agricultura para que "ellos hagan sus aportaciones" y desde la Consejería se pueda defender "una posición unánime y consensuada en el próximo Consejo Consultivo de Política Agraria para Asuntos Comunitarios".

Un presupuesto "fuerte y estable e independiente"

"Desde la Consejería se han mantenido tres reuniones técnicas con el sector durante julio y ahora queremos tomar la iniciativa y consensuar en el seno de esta mesa una posición común en la que se reflejen los intereses de nuestro campo, las necesidades reales y las líneas rojas por las que no vamos a pasar", ha apostillado el consejero.

Fernández-Pacheco ha indicado que desde Andalucía se ha defendido una PAC con un "presupuesto fuerte y estable e independiente, manteniendo los dos pilares y donde las regiones formen parte de la estructura de decisiones" con el objetivo de mantener "una agricultura moderna y rentable capaz de garantizar la soberanía alimentaria y de calidad a todos los europeos".

Situación del aceite de oliva y del sector arrocero

Por otro lado, el consejero también ha tratado con el sector otros temas como la situación del mercado del aceite de oliva o la crisis que atraviesa el sector arrocero por el importante aumento en los costes de producción y el aumento de las importaciones de arroz de países terceros.

Asimismo, se ha hecho un seguimiento de las diferentes ayudas puestas en marcha por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural como consecuencia de las fuertes lluvias del pasado noviembre de 2025 y febrero de 2026, así como se ha dado cuenta de otras convocatorias de subvenciones.

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Finalmente, el consejero de Agricultura también ha anunciado la fecha del aforo del olivar 2026/2027, que será el próximo 29 de septiembre en Jaén.

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