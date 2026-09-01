Política
La Junta de Andalucía busca una posición unánime con el sector agrario sobre el modelo de la PAC
El consejero Ramón Fernández-Pacheco se reúne con organizaciones agrarias y cooperativas para consensuar sus pareceres
Efe
El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, se ha reunido este martes con las organizaciones agrarias profesionales y cooperativas agroalimentarias para consensuar, entre otras cuestiones, una posición unánime desde Andalucía sobre el modelo nacional de la Política Agraria Común (PAC).
En un comunicado, Fernández-Pacheco, quien ha presidido la Mesa de Interlocución Agraria, ha explicado que ahora se inicia el debate sobre el modelo de PAC nacional donde gobierno y comunidades autónomas tienen que "llegar a acuerdos sobre el modelo de gobernanza y el papel de las regiones en la elaboración, gestión y coordinación del plan de colaboración nacional y regional".
Incorporación de los jóvenes a la actividad agraria
El consejero ha señalado que, entre otras cuestiones, será "interesante saber la función que debe cumplir las ayudas a la renta, las ayudas verdes y las intervenciones sectoriales", además de conocer si las decisiones sobre la PAC "se pueden adoptar fuera del Ministerio de Agricultura o si también va a pasar lo mismo con cuestiones fundamentales como la incorporación de jóvenes a la actividad agraria".
Ha añadido que se ha hecho entrega a los representantes del sector un cuestionario que se ha enviado desde el Ministerio de Agricultura para que "ellos hagan sus aportaciones" y desde la Consejería se pueda defender "una posición unánime y consensuada en el próximo Consejo Consultivo de Política Agraria para Asuntos Comunitarios".
Un presupuesto "fuerte y estable e independiente"
"Desde la Consejería se han mantenido tres reuniones técnicas con el sector durante julio y ahora queremos tomar la iniciativa y consensuar en el seno de esta mesa una posición común en la que se reflejen los intereses de nuestro campo, las necesidades reales y las líneas rojas por las que no vamos a pasar", ha apostillado el consejero.
Fernández-Pacheco ha indicado que desde Andalucía se ha defendido una PAC con un "presupuesto fuerte y estable e independiente, manteniendo los dos pilares y donde las regiones formen parte de la estructura de decisiones" con el objetivo de mantener "una agricultura moderna y rentable capaz de garantizar la soberanía alimentaria y de calidad a todos los europeos".
Situación del aceite de oliva y del sector arrocero
Por otro lado, el consejero también ha tratado con el sector otros temas como la situación del mercado del aceite de oliva o la crisis que atraviesa el sector arrocero por el importante aumento en los costes de producción y el aumento de las importaciones de arroz de países terceros.
Asimismo, se ha hecho un seguimiento de las diferentes ayudas puestas en marcha por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural como consecuencia de las fuertes lluvias del pasado noviembre de 2025 y febrero de 2026, así como se ha dado cuenta de otras convocatorias de subvenciones.
Finalmente, el consejero de Agricultura también ha anunciado la fecha del aforo del olivar 2026/2027, que será el próximo 29 de septiembre en Jaén.
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