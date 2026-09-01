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Economía

El gasóleo agrícola vuelve a subir y está ya un 44,45% más caro que antes de la guerra de Irán

El precio medio en España este lunes era de 1,394 euros por litro, un 2,35% más que la semana anterior

Un tractor, en una imagen de archivo.

Un tractor, en una imagen de archivo. / Unsplash

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Efe

Madrid

El precio medio ponderado del gasóleo B o agrícola se situó en España este lunes, 24 de agosto, a 1,394 euros por litro, un precio que es un 44,45% superior al registrado antes del inicio de la guerra en Irán, que comenzó el pasado 28 de febrero.

Su precio ponderado del pasado lunes fue un 2,35% superior al registrado el lunes 17 de agosto (1,357 euros por litro), según se desprende del último informe semanal que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha difundido con los precios del gasóleo B.

En el mismo, la referencia inicial es el valor registrado el 23 de febrero pasado (0,965 euros por litro). Desde entonces, el valor medio más alto alcanzado se registró el 20 de marzo (1,436 euros por litro). El último precio registrado por el MAPA (24 de agosto, 1,394 euros por litro) oscila entre 1,536 euros por litro que de media se paga en las gasolineras convencionales y 1,359 euros por litro que alcanzaba en los surtidores de venta restringida que gestionan las cooperativas agrarias.

Por provincias, el precio más económico se encuentra en las gasolineras de las cooperativas agrarias de Soria (1,139 €/l) y el más alto, en las gasolineras convencionales de Barcelona (1,565 €/l)

El gasóleo pesquero, casi un 69% más caro que antes de la guerra

El gasóleo B de uso pesquero, esta vez sin impuestos, se vendía en los postes marítimos de media en la jornada del 24 de agosto a 1,177 euros por litro, lo que supone una variación semanal del 2,79% y un valor un 68,87% más alto que el de antes del inicio de la guerra en Irán (23 de febrero: 0,697 euros por litro).

Noticias relacionadas y más

Ese precio medio del pasado lunes oscilaba entre los 1,110 euros por litro que se pagaba en los postes marítimos de A Coruña y los 1,592 euros por litro de los de la provincia de Valencia.

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