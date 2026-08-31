La Denominación de Origen Baena intensifica la vigilancia frente a la mosca del olivo

La Denominación de Origen Baena ha iniciado los primeros tratamientos de la campaña frente a la mosca del olivo, destinados a reducir la incidencia de la plaga y la picada de la aceituna, según ha informado el propio organismo.

Los trabajos forman parte del dispositivo de vigilancia y control que el sello de calidad del aceite de Baena mantiene para conocer la evolución de la mosca del olivo en su territorio. Para ello, cuenta con más de 90 unidades homogéneas de control, distribuidas en zonas en las que la plaga presenta un comportamiento similar y que permiten realizar un seguimiento permanente de su evolución.

Este seguimiento se lleva a cabo mediante trampas dotadas de feromonas que permiten comprobar la actividad de la mosca y conocer el nivel de riesgo existente en cada zona. Con la información obtenida, el comité técnico determina las áreas en las que resulta necesario intervenir ante el riesgo de picada de la aceituna.

Tratamientos en función de las necesidades de cada zona

Los tratamientos se realizan así en función de la evolución de la plaga y de las necesidades detectadas en cada zona. Las actuaciones pueden desarrollarse por medios terrestres o aéreos y, en el caso de estos últimos, se emplean productos autorizados para agricultura ecológica, contribuyendo a compatibilizar el control de la mosca con el respeto al entorno.

La vigilancia frente a la mosca del olivo constituye una actuación especialmente relevante en esta fase del desarrollo del fruto, ya que su incidencia y la picada de la aceituna pueden afectar a su estado y, posteriormente, a la calidad de los aceites obtenidos.

Con estos trabajos, la DO Baena mantiene su seguimiento sobre una de las principales amenazas para el olivar y continúa trabajando desde el campo para preservar las condiciones de calidad de la aceituna destinada a la elaboración de sus aceites de oliva virgen extra.