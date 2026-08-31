COAG pide a la Unión Europea que facilite el uso de fertilizantes orgánicos locales.

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha reclamado a la Comisión Europea que actualice la directiva de Nitratos para facilitar el uso de fertilizantes orgánicos locales y reducir la dependencia exterior, según informa en un comunicado.

En concreto, la CE ha hecho pública la evaluación de la Directiva 91/676/CEE (Directiva de Nitratos), concluyendo que el límite de 170 kilos de nitrógeno por hectárea procedente de estiércoles ganaderos debe mantenerse.

COAG considera que se trata de una "oportunidad perdida"

La organización agraria respeta el trabajo técnico realizado por la Comisión, pero considera que esta evaluación representa una "oportunidad perdida" para adaptar la normativa a la realidad agraria, tecnológica y climática de 2026.

"Compartimos plenamente el objetivo de proteger la calidad de las aguas y reducir la contaminación por nitratos. Sin embargo, mantener sin cambios un límite fijado hace más de treinta años ignora los importantes avances alcanzados en gestión de purines, agricultura de precisión, tratamiento de estiércoles, digestión anaerobia, valorización del digestato y sistemas de monitorización de nutrientes", ha argumentado el responsable de Ganadería de COAG, Jaume Bernis.

De esta forma, la organización agraria propone abrir un proceso de revisión que permita elevar el límite hasta 230 o 250 kg de nitrógeno por hectárea en aquellas explotaciones y zonas que puedan demostrar, mediante criterios científicos y controles objetivos un equilibrio entre las aportaciones de nitrógeno y las necesidades reales de los cultivos, la ausencia de impacto sobre las masas de agua, así como planes de abonado basados en análisis de suelo y cultivos.

Otros países obtuvieron exenciones

COAG recuerda que varios países europeos ya han obtenido este tipo de excepciones durante los últimos años. Así, Irlanda ha podido aplicar hasta 250 kg N/ha en determinadas explotaciones de vacuno de leche, mientras que otros Estados miembros, como los Países Bajos, Bélgica (Flandes) o Dinamarca, han contado con diferentes regímenes de derogación o autorizaciones específicas en función de las características de sus sistemas productivos y de las garantías ambientales aportadas.

"Esta propuesta permitiría aprovechar mejor un recurso fertilizante de origen orgánico, reducir la dependencia de fertilizantes minerales importados, cuyo precio y disponibilidad se ven afectados por la volatilidad internacional, y avanzar hacia una economía circular más eficiente y una reducción de los recursos fósiles", ha afirmado el responsable de Ganadería de la Ejecutiva de COAG.