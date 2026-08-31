El año agrícola empieza en la provincia de Córdoba con perspectivas de una buena cosecha de aceituna

El año agrícola se desarrolla a la par de los ciclos del campo y sus cosechas y arranca, por tanto, cuando termina de recogerse el último de sus frutos, acompasado con las estaciones. Comenzará el próximo uno de septiembre y las perspectivas son todo lo buenas que pueden ser en una actividad tan voluble como la agricultura.

La primera gran campaña agraria de la provincia de Córdoba es además la principal. El olivar empezará a dar sus primeros frutos en septiembre, aunque son las aceitunas destinadas al verdeo, que no tienen una presencia destacada en Córdoba como sí la tienen en la vecina Sevilla. Poco después, tal vez en octubre, puedan recogerse los primeros frutos para elaborar el aceite temprano con su intenso color verde. Es un producto exquisito y de una alta calidad con inmejorables propiedades organolépticas pero obliga a recoger la aceituna cuando aún no está madura del todo. La consecuencia es que los rendimientos son menores, de modo que los agricultores prefieren esperar un poco para varear sus olivos.

La campaña de la aceituna durará hasta que acabe el invierno

Hasta el mes de noviembre no se generalizará una campaña que durará hasta que acabe el invierno si las cosas no se tuercen como ha ocurrido en la campaña que ahora termina, cuando las intensas lluvias de enero y febrero arruinaron parte de la cosecha, sobre todo en la Subbéticas. Las pérdidas rondan el 10% de lo esperado sobre el aforo inicial previsto.

Naranjales afectados por las borrascas del pasado invierno en Palma del Río. / J. M. C.

Distintos agentes consideran que habrá una buena campaña en la aceituna

Aún es pronto para saber cómo se comportarán los olivares cordobeses y, de hecho, los aforos que realizan las autoridades no se conocerán hasta que pasen unas semanas. Pero distintos agentes del sector reconocen a Diario CÓRDOBA que se augura una buena campaña, casi con total seguridad superior a la 2025-2026. No será, por contra, un «cosechón» que preveían algunos agentes del sector cuando comenzó la floración del olivo. Las condiciones eran buenas entonces, pero en el campo influyen muchos aspectos a lo largo del año.

A los olivareros no les gusta destacar un previsible aumento de la producción por los efectos que ello tiene sobre los precios, que ya están bajos sin necesidad de otros factores externos. Esa es una de las principales quejas del sector, especialmente entre los productores tradicionales, que apenas pueden cubrir los costes.

Los embalses se encuentran al 77% de su capacidad tras el verano

Una de las medidas que podría activarse en la campaña 2026-2027 es la retirada temporal de aceite de los mercados para hacer subir el precio. Es una posibilidad intervencionista que contempla la ley y que algunos agentes del sector ya reclaman para evitar que los precios sigan hundiéndose.

Otro elemento clave del próximo año agrícola es la existencia de agua para el regadío. Los pantanos cordobeses, como en general los de la cuenca del Guadalquivir, prácticamente se han llenado, aunque los más grandes como Iznájar necesitan más tiempo de lluvia.

Los embalses cordobeses están al 77% de su capacidad

Los embalses se encuentran al 77% de su capacidad, y eso a pesar de haber transcurrido un verano entero sin precipitaciones. Alcanzaron su pico máximo a principios de mayo después de varios meses de continuo crecimiento desde mediados de enero.

Campo de trigo. / Agencias

La disponibilidad de agua es muy superior a la media de los 10 últimos años, aunque este último dato está influido por el lustro de la última sequía. Ahora mismo hay unos 2.500 hectómetros cúbicos almacenados solo en la provincia de Córdoba, cuando la media de la última década superó por poco los 1.000 hectómetros.

Los cereales afrontan una deficiente situación estructural

No habrá problemas para las dotaciones del regadío (ya fueron normales este año), fundamental para otro de los cultivos clave de la provincia de Córdoba como son los cítricos. La campaña 2025-2026 ha sido desastrosa para la naranja, que ha perdido en torno a un 40% de su producción debido a los temporales del invierno.

Peor aún están los cereales, porque en este caso el problema parece ser estructural: rendimientos bajos, costes muy elevados y al alza y con unos precios que no sirven ni siquiera para evitar las pérdidas. Aunque aún no hay cifras concretas de la campaña 2025-2026, la bajada en la producción podría rondar el 20-25%, según las asociaciones agrarias. Los cerealistas podrían pasarse a otros cultivos más rentables a corto o medio plazo.