Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Precio de la viviendaPedro Sánchez Marruecos-CeutaBatalla de 'farmear aura' en CórdobaOkupas en Fernán NúñezSadeco limpia los colegiosProgramación 'Córdoba en púrpura'Apartamentos turísticosPercán Córdoba CFCambio de sentido Huerta Santa IsabelMayte Adrián, de Córdoba a ChipionaVuelta a España en Palma del RíoDerrota del Córdoba CFCosecha de la aceitunaIntercambio de cromos en el Bulevar Gran CapitánObras Córdoba en septiembreMás calor en septiembreRecogida de basuras en la provinciaDefensa del ArboladoBilletes de Iryo para 2027
instagramlinkedin

Campo

Agricultura lanza dos concursos para acercar las profesiones agroalimentarias a los más jóvenes

El ministerio ha puesto en marcha AgroCrea y AgroProtagonistas, dos iniciativas dirigidas a centros educativos

Un agricultor maneja un tractor para realizar tareas de labranza en un olivar cordobés.

Un agricultor maneja un tractor para realizar tareas de labranza en un olivar cordobés. / Eduardo Parra/Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Europa Press

Madrid

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha puesto en marcha los concursos AgroCrea y AgroProtagonistas, dos iniciativas con las que busca acercar las profesiones agroalimentarias a los más jóvenes mediante propuestas adaptadas a las distintas etapas educativas.

En concreto, ambos concursos forman parte de la Estrategia de Formación Agroalimentaria Siembra, Crece y Cosecha tu futuro, con la que el departamento que lidera Luis Planas impulsa acciones de divulgación para dar a conocer las oportunidades académicas y profesionales que ofrece el sector agroalimentario y despertar el interés por un ámbito estratégico para la sociedad y la economía.

De esta forma, el concurso AgroCrea está dirigido a centros educativos y alumnado de Educación Infantil, Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. El alumnado elaborará proyectos creativos para conocer mejor el origen de los alimentos, el trabajo de agricultores y ganaderos y el papel que desempeña el sector agroalimentario en la vida cotidiana.

El plazo de inscripción permanecerá abierto desde el 15 al 30 de septiembre, mientras que los proyectos podrán presentarse entre el 13 y el 30 de abril de 2027.

Agroprotagonistas

Por su parte, el concurso Cultiva tu Futuro: Jóvenes AgroProtagonistas está dirigido a estudiantes de Bachillerato y Formación Profesional. Los participantes elaborarán vídeos breves para redes sociales en los que mostrarán, con un lenguaje cercano y creativo, la innovación, la tecnología, la sostenibilidad y las oportunidades profesionales que ofrece el sector agroalimentario.

El plazo de inscripción estará abierto del 1 al 15 de octubre de este año y los vídeos podrán presentarse entre el 1 de febrero y el 31 de marzo de 2027.

Noticias relacionadas

Ambos concursos contemplan tres premios destinados tanto a los centros educativos como al alumnado participante. Además, todas las personas y centros que concurran recibirán un diploma de participación, mientras que los centros y grupos ganadores obtendrán el correspondiente diploma acreditativo.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Junta de Andalucía suspende la recogida nocturna de aceituna en olivares superintensivos para evitar efectos negativos en las aves
  2. El cambio climático liquida la última gran plantación de melocotones de Córdoba
  3. Grandes empresas alimentarias cordobesas empiezan a recibir los aranceles ilegales cobrados en EEUU
  4. Dcoop y Deoleo, dos modelos diferentes para controlar el mercado del aceite de oliva
  5. La multinacional italiana Coricelli eleva su oferta por Deoleo a 500 millones y pide exclusividad hasta el cierre de la negociación
  6. Dcoop ofrece 470 millones por Deoleo para crear un gigante del sector oleícola con más de 2.200 millones de facturación conjunta
  7. La Junta tiene en marcha el 86% de las medidas de la Estrategia Andaluza del Olivar
  8. Montilla-Moriles y el Albariño sellan en Cambados un hermanamiento histórico

Agricultura lanza dos concursos para acercar las profesiones agroalimentarias a los más jóvenes

Agricultura lanza dos concursos para acercar las profesiones agroalimentarias a los más jóvenes

COAG pide a la Unión Europea que facilite el uso de fertilizantes orgánicos locales

COAG pide a la Unión Europea que facilite el uso de fertilizantes orgánicos locales

La Denominación de Origen Baena intensifica la vigilancia frente a la mosca del olivo

La Denominación de Origen Baena intensifica la vigilancia frente a la mosca del olivo

Paula de Prado (34 años), agricultora en Baena: "Vivo feliz entre este mar de olivos cordobeses que me ha visto crecer"

Paula de Prado (34 años), agricultora en Baena: "Vivo feliz entre este mar de olivos cordobeses que me ha visto crecer"

Córdoba arranca el año agrícola con una cosecha de aceituna que apunta a superar la de 2025-2026

La contaminación del agua en Los Pedroches

Nueve de las mayores empresas agroalimentarias españolas se reunirán en Córdoba para abordar la apertura del mercado indio

Nueve de las mayores empresas agroalimentarias españolas se reunirán en Córdoba para abordar la apertura del mercado indio

Dcoop considera "fundamental" el apoyo del Ministerio de Agricultura a que Deoleo acabe en manos de una empresa española

Dcoop considera "fundamental" el apoyo del Ministerio de Agricultura a que Deoleo acabe en manos de una empresa española
Tracking Pixel Contents