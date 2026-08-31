Agricultura lanza dos concursos para acercar las profesiones agroalimentarias a los más jóvenes

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha puesto en marcha los concursos AgroCrea y AgroProtagonistas, dos iniciativas con las que busca acercar las profesiones agroalimentarias a los más jóvenes mediante propuestas adaptadas a las distintas etapas educativas.

En concreto, ambos concursos forman parte de la Estrategia de Formación Agroalimentaria Siembra, Crece y Cosecha tu futuro, con la que el departamento que lidera Luis Planas impulsa acciones de divulgación para dar a conocer las oportunidades académicas y profesionales que ofrece el sector agroalimentario y despertar el interés por un ámbito estratégico para la sociedad y la economía.

De esta forma, el concurso AgroCrea está dirigido a centros educativos y alumnado de Educación Infantil, Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. El alumnado elaborará proyectos creativos para conocer mejor el origen de los alimentos, el trabajo de agricultores y ganaderos y el papel que desempeña el sector agroalimentario en la vida cotidiana.

El plazo de inscripción permanecerá abierto desde el 15 al 30 de septiembre, mientras que los proyectos podrán presentarse entre el 13 y el 30 de abril de 2027.

Agroprotagonistas

Por su parte, el concurso Cultiva tu Futuro: Jóvenes AgroProtagonistas está dirigido a estudiantes de Bachillerato y Formación Profesional. Los participantes elaborarán vídeos breves para redes sociales en los que mostrarán, con un lenguaje cercano y creativo, la innovación, la tecnología, la sostenibilidad y las oportunidades profesionales que ofrece el sector agroalimentario.

El plazo de inscripción estará abierto del 1 al 15 de octubre de este año y los vídeos podrán presentarse entre el 1 de febrero y el 31 de marzo de 2027.

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Ambos concursos contemplan tres premios destinados tanto a los centros educativos como al alumnado participante. Además, todas las personas y centros que concurran recibirán un diploma de participación, mientras que los centros y grupos ganadores obtendrán el correspondiente diploma acreditativo.