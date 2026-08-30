La contaminación del agua en Los Pedroches

La comarca de Los Pedroches constituye uno de los principales territorios ganaderos de Andalucía y un espacio de importancia hidrológica. Esta doble condición genera una relación compleja entre actividad económica, disponibilidad de agua y conservación de los recursos hídricos. La ganadería constituye una de las bases económicas y sociales de la comarca, especialmente vinculada a la dehesa. Sin embargo, la elevada concentración de explotaciones y, particularmente, el desarrollo de sistemas ganaderos intensivos, genera una presión creciente sobre las aguas superficiales y subterráneas. La contaminación por nitratos está reconocida desde hace años por las administraciones públicas y la cuenca del embalse de La Colada es designada como zona vulnerable a la contaminación por nitratos de origen agrario desde el año 2008.

La dehesa constituye uno de sus principales sistemas productivos y ecológicos. En condiciones de manejo extensivo y equilibrado, el ganado forma parte de un ciclo de nutrientes relativamente integrado: los animales aprovechan los pastos y recursos naturales y sus deyecciones retornan al suelo, donde pueden ser utilizadas por la vegetación. El problema aparece cuando la concentración de animales supera la capacidad del territorio para absorber y reciclar los nutrientes generados. Esta situación resulta especialmente relevante alrededor de explotaciones intensivas, donde se producen grandes cantidades de estiércoles y purines en espacios relativamente reducidos.

Los purines y estiércoles poseen un elevado contenido en nitrógeno, fósforo y materia orgánica. Desde el punto de vista agronómico pueden considerarse recursos fertilizantes, siempre que se apliquen en cantidades y condiciones adecuadas. El problema aparece cuando la producción de nutrientes supera las necesidades de los cultivos o pastos disponibles. En esas circunstancias se genera un excedente, una parte del nitrógeno puede volatilizarse en forma de amoníaco y otra puede transformarse en nitrato. Este último presenta una elevada movilidad y puede desplazarse desde el suelo hacia las aguas subterráneas o superficiales. La contaminación ganadera tampoco se limita al nitrato, los residuos pecuarios pueden aportar amonio, fósforo, materia orgánica, sólidos en suspensión y microorganismos de origen fecal. Determinadas prácticas pueden contribuir además a la presencia de residuos de medicamentos veterinarios y otros contaminantes emergentes.

La concentración de animales supera la capacidad del territorio de absorber nutrientes

En el marco del cuarto ciclo de planificación hidrológica, correspondiente al periodo 2028-2033, entre los problemas comunes señalados se encuentran la contaminación difusa, el saneamiento y depuración, la gestión sostenible de las aguas subterráneas y la garantía de los usos.

Se analiza la capacidad de carga ganadera que soportan los sistemas hidrológicos

La contaminación derivada de la actividad ganadera no puede analizarse exclusivamente como un conjunto de incumplimientos individuales de determinadas explotaciones, sino como una presión acumulativa sobre las masas de agua. La pregunta fundamental para la planificación debería ser: ¿Cuál es la capacidad de carga ganadera que pueden soportar los sistemas hidrológicos de la comarca sin comprometer su estado químico y ecológico?

No sería correcto atribuir todos los problemas exclusivamente a la ganadería

Los acuíferos, con una dinámica mucho más lenta

A diferencia de un cauce superficial, donde determinados contaminantes pueden diluirse o ser transportados rápidamente, los acuíferos presentan una dinámica mucho más lenta. El nitrato que alcanza el subsuelo puede permanecer durante largos periodos y desplazarse con el flujo subterráneo. Esto significa que la reducción de las aportaciones contaminantes no produce necesariamente una recuperación inmediata. Existe una especie de «memoria» hidrogeológica, los contaminantes introducidos en años anteriores pueden continuar afectando a la calidad del agua durante períodos prolongados.

El embalse de La Colada, el ejemplo de las consecuencias

El embalse de La Colada constituye el ejemplo más evidente de las consecuencias que puede tener la combinación de contaminación, sequía y dependencia de un recurso hídrico limitado. La crisis de calidad del agua experimentada en la comarca puso de manifiesto que el problema no podía considerarse exclusivamente ambiental. Cuando una masa de agua presenta una calidad deficiente, la contaminación se transforma en un problema de seguridad hídrica, salud pública, costes económicos y garantía de suministro. No sería correcto atribuir exclusivamente a la ganadería todos los problemas. La calidad del agua responde a la interacción de múltiples factores: sequía, volumen embalsado, concentración de contaminantes, aportaciones superficiales, características del embalse y diferentes fuentes de contaminación, entre las que se encuentran también las aguas residuales.

Los contaminantes de años anteriores pueden afectar mucho tiempo a la calidad del agua

Los Pedroches necesita mantener una economía ganadera viable, pero precisamente para garantizar su futuro es necesario preservar los recursos naturales de los que depende. El problema se encuentra fundamentalmente en el desequilibrio entre producción ganadera y capacidad ambiental del territorio.

La cuestión, por tanto, no debería ser «ganadería sí o no», sino qué modelo ganadero, con qué densidad, en qué lugares y bajo qué condiciones ambientales.