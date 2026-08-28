Nueve de las mayores empresas agroalimentarias españolas se reunirán en Córdoba para abordar la apertura del mercado indio

Nueve cooperativas y empresas líderes del sector agroalimentario español, con una facturación agregada superior a 3.400 millones de euros, se sentarán el próximo 21 de septiembre en el Rectorado de la Universidad de Córdoba para analizar las oportunidades que abre en la India el Acuerdo de Libre Comercio con la Unión Europea. Todas ellas han confirmado su participación en esta reunión de trabajo a puerta cerrada, organizada por la Fundación INTEC y H/Advisors dentro de SembrAI 2026.

La cita llega en un momento concreto. La Unión Europea y la India cerraron la negociación de su acuerdo comercial el pasado mes de enero y, para el sector agroalimentario, supone la mayor apertura que la India ha concedido nunca a un socio comercial. El arancel indio sobre el aceite de oliva, actualmente del 45 por ciento, desaparece en cinco años. El del vino baja del 150 al 75 por ciento en el momento de la entrada en vigor y, posteriormente, al 20 por ciento. Los productos elaborados, gravados hasta con un 50 por ciento, quedan libres de arancel.

Son, precisamente, las categorías que se sientan a la mesa en Córdoba: aceite de oliva, vino, lácteos y productos hortofrutícolas.

Las empresas participantes

Participan Covap, en ganadería y lácteos; Aceites Castillo de Canena, Dcoop y Conde de Benalúa, en aceite de oliva; Bodegas Alvear, Bodegas La Aurora y Bodegas Matarromera, en vino; y Unica Group y Frutas Montosa, en frutas y hortalizas, con presencia de sus equipos directivos. El encuentro cuenta, además, con la participación prevista de representantes de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea y del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Central de Covap en Pozoblanco. / Rafa Sanchez / COR_EXTERNAS

El encuentro no parte de cero. Covap, una de las nueve participantes, mantiene desde el año pasado una alianza con Amul, la mayor cooperativa láctea de la India y octavo procesador de leche del mundo, para producir en sus ganaderías cordobesas la leche prémium Amul Gold con destino al mercado español y europeo, con planes de extensión a Portugal, Alemania, Italia y Suiza. El acuerdo se presentó en un acto celebrado en la Embajada de la India en Madrid.

Una vía de doble sentido

Ese precedente marca el tono de la sesión del 21 de septiembre. La relación entre ambos países no se plantea únicamente como una vía de exportación española hacia la India, sino en ambos sentidos: acuerdos entre cooperativas, transferencia de tecnología y aplicación de la inteligencia artificial a la cadena agroalimentaria, con el apoyo del ICEX y de la Embajada de España en la India.

«El acuerdo no se aprovecha solo, y no lo aprovechan los aranceles: lo aprovechan las empresas que tienen a alguien al otro lado a quien llamar. Lo que hacemos el 21 de septiembre es sentar a las nuestras frente a esas contrapartes, con nombres y con fechas de seguimiento. Es la parte del trabajo que no sale en los titulares y que decide si un acuerdo comercial se convierte en exportaciones o se queda en un papel».

Año Dual España-India

El encuentro se enmarca en el Año Dual España-India de la Cultura, el Turismo y la Inteligencia Artificial, con el que ambos países conmemoran en 2026 setenta años de relaciones diplomáticas y en el que la inteligencia artificial constituye uno de sus tres ejes. La India es País Invitado de Honor de SembrAI 2026 y el embajador de la República de la India, Excmo. Sr. D. Jayant N. Khobragade, forma parte del Comité de Honor del congreso.

La sesión, que se celebra de 12.00 a 13.30 horas y tiene el inglés como idioma de trabajo, se estructura en tres bloques: la presentación recíproca de la oferta agroalimentaria de ambos países; una conversación bilateral centrada en categorías concretas y en la identificación de contrapartes; y un cierre con compromisos, calendario de seguimiento y designación de puntos de contacto por ambas partes. Se habilitará un espacio de exposición y degustación de productos contiguo a la sala.