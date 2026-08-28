Dcoop considera "fundamental" el apoyo del Ministerio de Agricultura a que Deoleo acabe en manos de una empresa española

La cooperativa de segundo grado Dcoop ha agradecido el posicionamiento del Ministerio de Agricultura acerca de la venta de Deoleo, que el departamento de Luis Planas considera que debería quedarse en manos de alguna compañía española. Entre las ofertas presentadas se encuentra precisamente la de Dcoop.

El director general de la cooperativa, Rafael Sánchez de Puerta, ha expresado a Diario CÓRDOBA que "el hecho de que el Ministerio manifieste claramente ese apoyo yo creo que es importante para nosotros y fundamental". Agricultura, no obstante, no se posicionó a favor de ninguna empresa en concreto de entre las que están en liza.

Además de la oferta de Dcoop, que ha puesto sobre la mesa 470 millones por Deoleo, también compiten Acesur (con 10 millones menos) y la multinacional italiana Coricelli (500 millones). A efectos legales, esta última también puja bajo bandera española, ya que lo hace a través de una filial radicada en Sevilla.

"Italia ha tomado cartas en el asunto"

Sánchez de Puerta cree que "está justificado" que el Ministerio de Agricultura se haya posicionado sobre una operación de comprevanta privada, "sobre todo cuando Italia ha tomado cartas en el asunto", en referencia a la posible implicación del Gobierno de Meloni en el proceso, según han señalado algunos medios del país transalpino.

Septiembre puede ser el mes clave para cerrar la venta de Deoleo, uno de los grandes actores del sector oleícola. Si el mes que viene se anuncia el comprador, en una carrera en la que Coricelli va por delante con una oferta de 500 millones, todavía tendrán que pasar algunos meses hasta que el traspaso se haga efectivo. En ese periodo será necesario concretar la financiación y las condiciones de la compra.

Coricelli ha pedido exclusividad en la negociación. Eso no significa dejar fuera a las demás competidores, sino que sólo se tratarán los 'flecos' aún pendientes con la multinacional italiana. Las demás tendrán que quedarse a la espera de la decisión que tomen los dueños de Deoleo, fondos de inversión extranjeros.

Caída en las acciones de Deoleo

Por otro lado, y según informa Europa Press, las acciones de Deoleo se han desplomado un 6,38% al cierre de la jornada bursátil en el Mercado Continuo de este viernes en pleno proceso de venta de la compañía y después de que el Gobierno español abogara porque el posible comprador sea una entidad española.

En concreto, los títulos de la firma española que han caído a lo largo de todo el día ha llegado a registrar unos descensos de la cotización de hasta el 7,3%, para para cerrar finalmente con un desplome del 6,38%, hasta intercambiarse a un precio de 0,396 euros.

Un desplome de la acción que llega después de que se conociera que el Gobierno español abogara porque el posible comprador del fabricante de Hojiblanca y Carbonell, sea una entidad española, según informaron a Europa Press fuentes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.