Los incendios arrasan 1.489 hectáreas agrícolas en Córdoba en lo que va de año, a la cabeza de las provincias con más superficie afectada

Córdoba se sitúa entre las provincias españolas donde el fuego está dejando una mayor huella sobre el campo en 2026. Los incendios han provocado hasta el momento declaraciones de siniestro correspondientes a 1.489 hectáreas agrícolas aseguradas en la provincia, según los últimos datos facilitados por Agroseguro, una cifra que coloca al territorio cordobés entre los más afectados del país.

El dato resulta especialmente relevante para agricultores y ganaderos de Córdoba, ya que solo Sevilla, con 2.030 hectáreas, y Huesca, con 1.559, registran por ahora una superficie agrícola declarada como siniestrada superior. Córdoba se sitúa por delante de Lleida, con 1.454 hectáreas, dentro del grupo de provincias donde los incendios están teniendo una incidencia especialmente elevada.

Conviene precisar que las 1.489 hectáreas contabilizadas en Córdoba corresponden a superficie agrícola asegurada sobre la que se han presentado declaraciones de siniestro, y no a toda la superficie forestal o de monte quemada en la provincia. La extensión total afectada por los incendios puede, por tanto, ser diferente.

Córdoba, entre las provincias con más daños agrícolas por incendios

Agroseguro señala que más del 90% de la superficie agrícola afectada en España corresponde a cultivos herbáceos, especialmente cereal de invierno, aunque los incendios también están causando daños en producciones como girasol, leguminosas, frutos secos, aceituna, viñedo, frutales y cítricos, además de explotaciones forestales.

En el caso de Córdoba, la cifra de 1.489 hectáreas coloca a la provincia como uno de los principales focos de daños agrícolas asegurados del país, en un año en el que el fuego está afectando ya a explotaciones de 41 provincias españolas.

Los incendios suelen concentrar sus mayores daños en montes y terrenos sin aprovechamiento agrícola o ganadero, pero Agroseguro advierte de que la gran extensión alcanzada por algunos fuegos durante esta campaña está haciendo que las llamas lleguen también a explotaciones del sector primario y zonas pobladas.

Para los agricultores afectados, la declaración del siniestro resulta fundamental para iniciar el proceso de peritación y valoración de los daños cubiertos por el seguro agrario. La cuantía definitiva de las indemnizaciones dependerá de esas evaluaciones.

Un helicóptero interviene en un incendio forestal durante este verano en Córodba. / Manuel Murillo

Más de 15.800 hectáreas agrícolas afectadas en España

En el conjunto del país, Agroseguro ha recibido durante 2026 declaraciones de siniestro por incendio correspondientes a 15.842 hectáreas aseguradas, fundamentalmente agrícolas. Se trata todavía de una cifra provisional que previsiblemente aumentará a medida que se incorporen los daños ocasionados por los incendios más recientes.

La superficie declarada convierte a 2026 en el segundo año con mayor extensión agrícola siniestrada por incendios de la última década, únicamente por detrás de 2025.

Las primeras estimaciones apuntan a que las indemnizaciones por daños en producciones agrícolas superarán los 2,1 millones de euros este año, aunque Agroseguro insiste en que esa cantidad es todavía “muy provisional” y tendrá que concretarse después de las correspondientes evaluaciones.

A las pérdidas en los cultivos se suman las explotaciones ganaderas. Durante este año se han recibido 593 declaraciones de siniestro por incendio en explotaciones ganaderas, dentro de las líneas que incluyen cobertura frente a accidentes del ganado y sin contabilizar el seguro destinado a compensar los gastos por retirada y destrucción de animales muertos.

En toda la última década se han superado ya las 116.500 hectáreas agrícolas quemadas declaradas como siniestro. Si se confirman las estimaciones de 2026, Agroseguro habrá abonado en ese periodo más de 22 millones de euros en indemnizaciones por daños causados por el fuego en cultivos y explotaciones ganaderas.

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El año más grave hasta ahora fue 2025, cuando se contabilizaron más de 20.700 hectáreas agrícolas siniestradas y casi 4,8 millones de euros en indemnizaciones.