La campaña del girasol en Córdoba mejora en calidad, pero los rendimientos no cumplen las expectativas

La campaña del girasol en Córdoba avanza con mejores datos de calidad que el pasado año, aunque los rendimientos obtenidos hasta ahora se encuentran por debajo de las expectativas iniciales. Así lo señala Asaja Córdoba, que sitúa la producción media provincial en torno a los 1.200 kilos por hectárea, con importantes diferencias según las explotaciones y las fechas de siembra.

La recolección comenzó este año con aproximadamente dos semanas de retraso debido a las lluvias y borrascas de la primavera. Según el presidente de Asaja Córdoba, Fernando Adell, las siembras más tempranas están ofreciendo mejores resultados que las realizadas posteriormente.

La superficie dedicada al cultivo sí ha experimentado un importante crecimiento. Córdoba cuenta esta campaña con 33.138 hectáreas de girasol, frente a las aproximadamente 25.000 de 2025. Además, el 80% corresponde a girasol Alto Oleico, mientras que el Linoleico representa alrededor del 20%.

Más calidad en el girasol cordobés

La principal noticia positiva está en la calidad. Un informe elaborado por el Laboratorio Agroalimentario Aproa para Asaja Córdoba, a partir de 651 muestras, refleja que el girasol cosechado este año presenta una mejora de 2,42 puntos porcentuales en su rendimiento graso respecto a la campaña anterior.

Asaja vincula esta evolución a las abundantes precipitaciones y a las características del cultivo, cuyas raíces pueden alcanzar hasta dos metros de profundidad y aprovechar nutrientes desplazados hacia capas más profundas del suelo.

La organización agraria vuelve por ello a reclamar una ayuda agroambiental específica para el girasol, tanto por su contribución a la conservación del suelo como por su capacidad para aprovechar el nitrógeno y reducir su pérdida por lavado.

Una rentabilidad todavía muy ajustada

El principal problema continúa siendo la rentabilidad. La última cotización de referencia en Córdoba alcanza los 555 euros por tonelada para el girasol Linoleico y los 560 euros para el Alto Oleico.

Frente a estos precios, el Observatorio de Precios y Mercados de la Junta de Andalucía situó en la campaña de 2025 los costes de producción en 654 euros por hectárea. Con estas cifras, Asaja calcula que un agricultor necesita obtener aproximadamente 1.178 kilos por hectárea para cubrir costes.

La cifra queda muy próxima a los rendimientos que se están obteniendo esta campaña, con una media provincial cercana a los 1.200 kilos y numerosas explotaciones alrededor de los 1.250. Para Asaja, esta estrecha diferencia evidencia la escasa rentabilidad que continúa ofreciendo el girasol, pese a la mejora de su calidad y al fuerte incremento de superficie sembrada.