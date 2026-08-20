Economía
Salvador Fuentes apoya la compra de Deoleo por parte de Dcoop
El presidente de la Diputación Provincial asegura que la operación "supondría una apuesta decidida por la calidad de la materia prima, la lucha contra el fraude y el mantenimiento del liderazgo español en el aceite"
El presidente de la Diputación Provincial de Córdoba, Salvador Fuentes, se ha referido este jueves a la posible compra de la compañía del sector oleícola Deoleo por parte de la cooperativa de segundo grado Dcoop, que considera una buena opción. Dcoop ha ofrecido, según la información conocida hasta la fecha, 470 millones por hacerse con la empresa que posee marcas como Carbonell o Koipe y que cuenta con una gran envasadora en Alcolea.
Según Fuentes, "Deoleo debe estar vinculada al sector productor español", por lo que Dcoop "es una oportunidad histórica para que marcas como Carbonell, Koipe y Hojiblanca integren el sector y con ello defender el peso de los productores y del aceite de oliva español". Además, "Dcoop ocuparía así una posición muy relevante".
Por otro lado, el presidente de la institución ha asegurado que la compra de Deoleo "supondría una apuesta decidida por la calidad de la materia prima, la lucha contra el fraude y el mantenimiento del liderazgo español en el aceite", al tiempo que "Córdoba reforzaría su presencia en el sector con el papel que protagoniza Dcoop y supone un impulso de solvencia y futuro estratégico importante a la planta de Alcolea".
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