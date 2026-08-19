El Ministerio de Agricultura abre hasta el 15 de septiembre el plazo para solicitar las estancias del programa Cultiva 2026

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha abierto el plazo de solicitudes para participar en las estancias formativas del programa Cultiva 2026, dirigido a jóvenes profesionales del sector agrario. Las solicitudes podrán presentarse hasta el próximo 15 de septiembre, incluido, a través de la sede electrónica del Ministerio.

Las estancias comenzarán a desarrollarse a partir de enero de 2027 y los interesados pueden elegir entre un catálogo compuesto por 300 explotaciones agrícolas y ganaderas distribuidas por todas las comunidades autónomas.

El catálogo recoge información detallada de cada explotación y dispone de un buscador que permite seleccionar las estancias en función del territorio, las fechas y el tipo de producción agraria.

Una dotación inicial de 1,2 millones

El programa Cultiva cuenta este año con un presupuesto inicial de 1,2 millones de euros, ampliables. La iniciativa cubre los gastos de alojamiento, manutención y transporte de los jóvenes durante su participación.

Además, los beneficiarios recibirán una compensación destinada a cubrir los gastos derivados de que una tercera persona tenga que atender o gestionar su explotación mientras realizan la estancia.

Las explotaciones seleccionadas como centros de acogida destacan, según el Ministerio, por aspectos relacionados con la innovación, los medios productivos, el modelo de negocio y sus características sociales, ambientales o climáticas.

Las estancias están organizadas por entidades colaboradoras como Asaja, Asoporcel, Cooperativas Agro-alimentarias de España, COAG, Fundación San Isidro Micas, UPA y la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos.

Quién puede participar

El programa está dirigido a profesionales agrarios titulares de una explotación de hasta 40 años, así como a personas de 41 años o más que se hayan incorporado a la actividad agraria durante los últimos cinco años.

Los participantes pueden solicitar estancias en explotaciones con producciones iguales o diferentes a las propias y situadas en cualquier punto de España. Quienes ya hayan participado en ediciones anteriores no podrán repetir una estancia que hayan realizado previamente.

En el proceso de adjudicación tendrán prioridad las mujeres, los jóvenes incorporados más recientemente a la actividad agraria y quienes no hayan participado anteriormente en el programa.

Más de 900 participantes desde 2020

Cultiva comenzó como proyecto piloto en 2020, con 13 participantes en ocho comunidades autónomas. Desde entonces, la participación ha ido aumentando hasta acumular más de 900 jóvenes.

Según los datos del Ministerio, participaron 54 personas en 2021, 92 en 2022, 202 en 2023, otras 202 en 2024 y 363 en la edición actualmente en ejecución.

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La presencia de mujeres ha oscilado entre el 18% y cerca del 30% en las últimas convocatorias. Además, los planes presentados por las entidades colaboradoras deben incluir explotaciones lideradas por mujeres para poder ser admitidos.