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Agricultura

La Junta tiene en marcha el 86% de las medidas de la Estrategia Andaluza del Olivar

El plan, dotado con 986,7 millones hasta 2027, incluye 52 actuaciones sobre modernización, regadíos, producción ecológica, digitalización y relevo generacional

Jornaleros recogiendo aceituna en un olivar de Pozoblanco.

Jornaleros recogiendo aceituna en un olivar de Pozoblanco. / Rafa Sánchez

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Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía ha puesto en marcha el 86% de las 52 medidas incluidas en la primera Estrategia Andaluza para el Sector del Olivar. Horizonte 2027, según los datos de ejecución actualizados hasta julio de 2026.

La estrategia tiene como horizonte temporal 2027 y engloba actuaciones destinadas a la producción de aceite de oliva, aceituna de mesa y aceite de orujo de oliva, así como al conjunto de la cadena de valor vinculada al sector, y contempla una inversión global de 986,7 millones de euros hasta 2027. Durante 2025, primer ejercicio completo de aplicación, la Consejería impulsó actuaciones por más de 347 millones de euros, lo que representa alrededor del 35% del presupuesto previsto, según ha informado la Consejería.

El plan se estructura en once bloques y abarca cuestiones como la modernización de las explotaciones, la sostenibilidad, la comercialización, la digitalización, el regadío, la producción ecológica, la investigación o el relevo generacional.

Entre los indicadores utilizados para evaluar su desarrollo, la Junta destaca la evolución del valor de la producción de aceituna de mesa, el número de olivareros que han modernizado sus explotaciones, el porcentaje de empresas que emplean especialistas en tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y el volumen comercializado bajo figuras de calidad vinculadas al territorio.

Jóvenes, producción ecológica y digitalización

Entre las actuaciones que ya se han ejecutado figuran las ayudas para la primera instalación agrícola de jóvenes, con medidas dirigidas también a favorecer la incorporación de mujeres al sector.

La estrategia incluye igualmente intervenciones para mejorar caminos en zonas olivareras, programas de vigilancia frente a plagas y enfermedades y actuaciones relacionadas con la producción ecológica, tanto para la conversión y el mantenimiento de los cultivos como para el asesoramiento y la divulgación entre los agricultores.

En materia energética y tecnológica, se han desarrollado actuaciones para mejorar la eficiencia y favorecer el uso de fuentes de energía alternativas en comunidades de regantes. También se ha impulsado la digitalización de las explotaciones a través del proyecto Demofarm.

Regadíos y apoyo al olivar tradicional

Otras medidas continúan en distintas fases de desarrollo. Entre ellas se encuentra la modernización de los regadíos mediante actuaciones promovidas por la Administración autonómica, dentro de las que se incluye el Plan de Aguas Regeneradas para el Regadío en Andalucía (Plan Parra).

La planificación contempla además medidas específicas para el olivar tradicional y de montaña, como estudios sobre las cargas fiscales y sociales de estas explotaciones y una línea destinada al olivar tradicional con dificultades específicas y alto valor medioambiental.

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También se han previsto subvenciones para inversiones en transformación, comercialización y desarrollo de nuevos productos que incorporen objetivos medioambientales y climáticos.

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