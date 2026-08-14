La Denominación de Origen Garbanzo Campiña Cordobesa, a un paso de obtener el aval europeo

La Denominación de Origen Protegida (DOP) Garbanzo Campiña de Córdoba y la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Garbanzo de Escacena se encuentran a la espera de conseguir el aval para su inscripción en el Registro de Indicaciones Geográficas tras el análisis de la documentación por parte de la Comisión Europea.

La denominación cordobesa, según ha explicado la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, amparará garbanzos del tipo blanco lechoso que se caracterizan por su "ternura, cremosidad y alta finura al paladar" y que se producen en 27 términos municipales.

En concreto, esta zona está formada por terrenos ubicados en cinco comarcas: Córdoba; Campiña Este (Castro del Río, Baena, Espejo y Valenzuela); Campiña Sur (Fernán Núñez, San Sebastián de los Ballesteros, Montemayor, Santaella, Montilla, Montalbán, La Rambla y La Guijarrosa); Alto Guadalquivir (Montoro, El Carpio, Villa del Rio, Villafranca, Pedro Abad, Cañete de las Torres y Bujalance), y la Vegae del Guadalquivir (Fuente Palmera, Almodóvar del Río, La Carlota, La Victoria, Palma del Río, Posadas y Guadalcázar).

Garbanzo lechoso. / CÓRDOBA

Tiene la protección nacional desde febrero

La denominación que avala el garbanzo cordobés cuenta desde el pasado mes de febrero con la protección nacional transitoria que otorga el Gobierno andaluz mientras tiene lugar el análisis de Bruselas.

Desde la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural se ha impulsado esta mención de calidad de las legumbres andaluzas junto al sector "como vía para mejorar la competitividad y rentabilidad de los productores de un alimento de máxima calidad", indica.

Actualmente se elaboran en Andalucía alimentos y bebidas protegidas por 71 menciones de calidad sumando denominaciones de origen, indicaciones geográficas protegidas y especialidades tradicionales garantizadas (ETG).

De ellas, el 94% están incluidas ya en el registro oficial de la Unión Europea y sólo cuatro denominaciones se encuentran en proceso para obtener este aval de Bruselas.