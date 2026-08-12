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Crisis en la organización

Los críticos de Asaja reclaman la devolución de la subida de las cuotas de 2026

Socios de Asaja Córdoba reiteran su petición de dimisión de Fernando Adell y la convocatoria de elecciones ante las "graves consecuencias" de la gestión actual

El presidente de Asaja Córdoba, Fernando Adell, en una imagen de archivo.

El presidente de Asaja Córdoba, Fernando Adell, en una imagen de archivo. / Manuel Murillo

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Diario CÓRDOBA

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Córdoba

El sector crítico de Asaja Córdoba ha presentado una reclamación al presidente de la organización agraria, Fernando Adell, para que se devuelvan las cantidades que, a su juicio, han sido "cobradas de más" en las cuotas correspondientes a 2026. Los asociados sostienen que la subida aplicada en el mes de febrero carece de respaldo después de que la asamblea rechazara los presupuestos de 2026.

Consideran la subida "nula de pleno derecho"

Recuerdan estos socios que la subida de cuotas fue aprobada provisionalmente en la asamblea de 2025, pero "al rechazarse los presupuestos de 2026 es nula de pleno derecho, siendo el cobro realizado indebido al quedar prorrogados los presupuestos de 2025 y, por tanto, las cuotas de 2025".

Los críticos insisten en pedir la dimisión del presidente y la convocatoria de un nuevo proceso electoral que "permita recuperar la normalidad institucional de Asaja Córdoba". Para ello, la "huida hacia delante" de Adell, manteniéndose en su cargo en Asaja "a pesar del rechazo por parte de la Asamblea anual a la memoria y las cuentas de 2025, así como a los presupuestos de 2026, está teniendo graves consecuencias jurídicas, económicas y reputacionales para Asaja".

Sin vicepresidente ni secretario desde primeros de año

Asimismo, denuncian la "situación de precariedad institucional" que atraviesa Asaja Córdoba, máxime después de que la Junta de Andalucía haya reconocido recientemente las dimisiones presentadas por cuatro miembros del comité ejecutivo, con efectos desde el 16 de febrero de 2026. Actualmente, Asaja Córdoba continúa sin contar con secretario de actas ni vicepresidente primero desde las dimisiones producidas en febrero y tampoco dispone de secretario general desde finales del pasado mes de enero.

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A ello se une, según recuerda este grupo de socios, que Fernando Adell no ha conseguido que la junta directiva apruebe la renovación de los cargos vacantes ni la composición de un nuevo comité ejecutivo, lo que "está provocando un grave perjuicio económico y reputacional a la organización", lamentan.

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