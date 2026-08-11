La Junta eleva hasta 16,6 millones de euros el presupuesto para la contratación de seguros agrarios en Andalucía

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) la Orden de 28 de julio de 2026 por la que se convocan, para el ejercicio 2026, las ayudas a la contratación de seguros agrarios en el marco del Plan de Seguros Agrarios Combinados por una cuantía de 1,1 millones de euros con cargo al presupuesto de la Junta. Esta cantidad se suma a la partida destinada a esta materia, que en total asciende a 16,6 millones de euros.

Según informa la Junta en una nota de prensa, se trata de sufragar parte del coste de las pólizas suscritas por los solicitantes de alguna de las modalidades de aseguramiento contempladas en el cuadragésimo quinto y cuadragésimo sexto Plan de Seguros Agrarios Combinados contratados entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2025.

Con el objetivo de fomentar aún más la contratación del seguro agrario, desde 2024, la Junta de Andalucía está avanzando en el cambio de la forma de pago de la subvención, de forma que de pagar casi un año después de contratar la póliza, la subvención se pagaría en el mismo momento de la contratación de la póliza a través de un descuento aplicado en el recibo de la prima que adelanta la Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, s.a. (Agroseguro), en base al convenio de colaboración firmado con la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural.

Los beneficiarios de estas subvenciones serán personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, comunidades de bienes y sociedades civiles sin personalidad jurídica, con cultivos, ganado, explotaciones forestales o piscifactorías ubicadas en Andalucía, que suscriban una póliza de seguros en el periodo de contratación correspondiente amparada por la Ley 87/1978, de 28 de diciembre y que hayan recibido la ayuda a la contratación del seguro agrario combinado de la Administración General del Estado a través de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios O.A (ENESA).

Por tanto, no podrán percibir ninguna subvención las pólizas de seguro contratadas por asegurados que tengan la condición de Administración Pública; las contratadas por empresas, sociedades o asociaciones cuya finalidad principal, reflejada en sus estatutos, sea distinta de la producción agraria, forestal o acuícola; así como aquellas contratadas por empresas que no tengan la condición de pequeña o mediana empresa (pyme).

Este tipo de ayudas no requieren rellenar ninguna solicitud, ya que la formalización de la correspondiente póliza de contrato de seguro por el asegurado o, el tomador en su nombre, tendrá la consideración de solicitud de la subvención, siempre y cuando se haya realizado dentro de los periodos de suscripción de algunas de las modalidades de aseguramiento contempladas en el Plan de Seguros Agrarios Combinados.

Las cuantías, según la modalidad

Las cuantías de las ayudas de las pólizas contratadas dentro de los Planes de Seguros Agrarios Combinados, cuadragésimo quinto y cuadragésimo sexto, dependerán de las modalidades solicitadas.

En el caso de la subvención para todas las líneas agrícolas y forestales; así como para las líneas ganaderas, incluidas la de retirada y destrucción de animales muertos y las acuícolas del Plan de Seguros Agrarios Combinados, será de un 50 por ciento del importe de la subvención de ENESA (de la que es complementaria) y tendrá un límite máximo por póliza de 5.000 euros y por beneficiario de 9.000 euros.

En las pólizas de seguro de Organizaciones de Productores y Cooperativas, la subvención será del 25 por ciento de la otorgada por ENESA con un límite máximo de 25.000 euros.

El importe de la ayuda puede incrementarse un 10%

El importe de la ayuda se incrementará en un diez por ciento, sin que la ayuda total pueda superar los límites antes descritos, en el caso de que el NIF que figure como contratante de la póliza de seguro se encuentre inscrito en el Registro de Titularidad Compartida de Explotaciones Agrarias de Andalucía.

La contratación de seguros agrarios contribuye al mantenimiento de la renta de las explotaciones ante daños provocados por riesgos cuyo control está fuera del alcance de los titulares, como son las adversidades climáticas y otros riesgos naturales. Al mismo tiempo, contribuye a favorecer la resiliencia de las explotaciones agrarias en el actual contexto de cambio climático.