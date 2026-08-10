La Junta abona más de 80 millones de euros a cerca de 3.700 agricultores y ganaderos cordobeses afectados por el tren de borrascas

La delegada de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Raquel López, ha destacado "la cuantía de las indemnizaciones y la agilidad con la que se han tramitado las ayudas impulsadas por el Gobierno andaluz para compensar los daños ocasionados por el tren de borrascas registrado entre finales de 2025 y principios de 2026", según informa la propia Junta de Andalucía a través de una nota de prensa.

Hasta la fecha, la Junta de Andalucía ha realizado pagos por importe superior a 80 millones de euros, financiados íntegramente con fondos propios, que benefician de manera provisional a casi 3.700 productores cordobeses, si bien la cifra continuará aumentando una vez se aprueben nuevas resoluciones actualmente en tramitación, señala la Administración autonómica.

López ha subrayado que estas ayudas constituyen una respuesta “rápida, eficaz y adaptada a las necesidades reales del campo andaluz”, permitiendo que agricultores y ganaderos puedan afrontar cuanto antes la recuperación de sus explotaciones tras los importantes daños ocasionados por los episodios meteorológicos adversos.

Campos de cítricos anegados por las inundaciones en Palma del Río durante los primeros meses de 2026.. / CÓRDOBA

Estas actuaciones se enmarcan en el Plan Andalucía Actúa, puesto en marcha de forma urgente por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural para reconstruir e indemnizar los daños causados por las borrascas. En lo referente al sector agrario, este plan contempla un amplio conjunto de medidas orientadas a la recuperación de las explotaciones afectadas, las inversiones en infraestructuras rurales y la reparación de infraestructuras hídricas dañadas.

Las subvenciones destinadas a productores agrícolas y ganaderos de la provincia de Córdoba se articulan a través de tres líneas de ayudas, financiadas con fondos propios de la Junta de Andalucía. Su finalidad es recuperar el potencial productivo de las explotaciones y compensar las pérdidas económicas derivadas de los daños sufridos en cultivos, infraestructuras productivas, explotaciones y medios de producción.

Las intensas precipitaciones registradas provocaron el desbordamiento de cauces y el arrastre de tierras y material vegetal, afectando a infraestructuras esenciales de las explotaciones agrarias, entre ellas sistemas de riego, caminos, cerramientos y edificaciones agroganaderas. En este contexto, las ayudas resultan fundamentales para restablecer la viabilidad económica de las explotaciones, evitar el abandono de la actividad y contribuir al mantenimiento del tejido productivo y del empleo asociado al medio rural.

Más de 68 millones para explotaciones agrícolas

La primera línea de ayudas está destinada a compensar los gastos asumidos por los titulares de explotaciones agrícolas situadas en zonas declaradas gravemente afectadas por las incidencias climatológicas. Hasta el momento se han efectuado tres resoluciones de pago, entre los meses de junio y julio, que han permitido respaldar a 1.600 productores con una cuantía superior a 68 millones de euros. Estas ayudas han permitido compensar daños en más de 29.400 hectáreas de superficie agraria afectada por el temporal.

La segunda línea de subvenciones se dirige a titulares de explotaciones ubicadas fuera de las zonas declaradas gravemente afectadas y a aquellos productores cuyas fincas, aun encontrándose dentro de dichas áreas, acreditan pérdidas de especial intensidad provocadas por el agua o el viento.

Actualmente, estas solicitudes se encuentran en fase de estudio y valoración técnica, estando prevista su resolución una vez concluyan los correspondientes informes.

12,2 millones de euros destinados a 2.091 ganaderos cordobeses

La tercera línea de ayudas está orientada a los ganaderos de extensivo cuyas explotaciones han sufrido graves consecuencias a causa del tren de borrascas. En este caso, la Junta de Andalucía ha ordenado el pago de 12,2 millones de euros destinados a 2.091 ganaderos cordobeses.

Estas ayudas benefician a explotaciones que agrupan más de 113.000 Unidades de Ganado Mayor (UGM) y más de 45.000 colmenas, contribuyendo a garantizar la continuidad de una actividad esencial para el desarrollo económico y social del medio rural.

Los fondos abonados corresponden al primer pago de las subvenciones aprobadas para el sector ganadero, por lo que se prevé que la cuantía aumente con nuevas transferencias dirigidas a potenciales beneficiarios que han subsanado incidencias administrativas y podrán incorporarse al programa de ayudas.

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La delegada territorial ha reiterado "el compromiso de la Junta de Andalucía con el sector agrario cordobés y ha destacado que estas medidas evidencian el esfuerzo del Gobierno andaluz para respaldar a agricultores y ganaderos ante situaciones extraordinarias, favoreciendo la recuperación de la actividad productiva y la fortaleza del campo andaluz".