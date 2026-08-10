Un estudio realizado en Córdoba demuestra que las barreras vegetales reducen hasta un 77,6% los sedimentos en climas áridos

Una investigación desarrollada en Córdoba aporta nuevas claves para combatir uno de los grandes problemas de la agricultura en zonas secas como es la erosión del suelo. Una tesis doctoral realizada en el Instituto de Agricultura Sostenible del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IAS-CSIC), con sede en Córdoba, ha demostrado que las barreras vegetales pueden reducir de forma muy eficaz la escorrentía y la pérdida de sedimentos en climas áridos y semiáridos.

El trabajo, realizado por José Antonio Muñoz Sánchez, investigador del IAS-CSIC, ha analizado distintas variables relacionadas con la capacidad de estas barreras para retener agua de escorrentía, sedimentos y nutrientes en diferentes condiciones climáticas. Los resultados muestran que esta práctica puede alcanzar una elevada tasa de éxito, especialmente en territorios afectados por la escasez de agua.

La tesis, titulada Analysis of the effect of vegetated barriers on ecosystem services related to hydrological fluxes in semiarid agricultural landscapes —Análisis del efecto de las barreras vegetales sobre los servicios ecosistémicos relacionados con los flujos hidrológicos en paisajes agrícolas semiáridos—, ha sido desarrollada bajo la supervisión de José Alfonso Gómez Calero, investigador del IAS-CSIC de Córdoba, y Gema Guzmán Díaz, del IFAPA Camino de Purchil.

El estudio explica cómo las barreras vegetales reducen la erosión en climas áridos con una alta eficiencia / CÓRDOBA

Las barreras vegetales son franjas de vegetación densa, como setos o bandas de hierba, que se colocan en zonas por las que se concentra el agua o siguiendo las curvas de nivel de las pendientes. Su función es frenar el flujo superficial y favorecer la retención de suelo, agua y nutrientes.

Aunque su utilidad para combatir la erosión hídrica y mejorar servicios ecosistémicos como la biodiversidad, la polinización, el control de plagas o la reducción de la erosión eólica ya era conocida, gran parte de los estudios realizados hasta ahora se habían centrado en regiones húmedas, donde la implantación y supervivencia de la vegetación resulta más sencilla.

Una alternativa para zonas con escasez de agua

La investigación realizada en Córdoba pone ahora el foco en las condiciones áridas y semiáridas, especialmente relevantes en buena parte del territorio mediterráneo.

Uno de los problemas de los cultivos de cobertura es que pueden competir por el agua con el cultivo principal, una circunstancia especialmente importante en ambientes donde este recurso es escaso.

“Uno de los problemas que presentan los cultivos de cobertura es la competencia por el agua con el cultivo principal, especialmente en ambientes con escasez de agua, de ahí la necesidad de explorar alternativas para el control de la erosión cuando el suelo se encuentra desnudo tras retirar la cobertura o si esta está muy degradada”, explica José Antonio Muñoz.

El investigador destaca que “los setos limitan la competencia por el agua y los nutrientes con los cultivos a una superficie reducida en comparación con otras buenas prácticas de manejo, como los cultivos de cobertura”.

El estudio ha evaluado la efectividad de las barreras vegetales para retener la escorrentía, los sedimentos y los nutrientes transportados por el agua superficial en paisajes agrícolas húmedos, áridos y semiáridos.

Para ello se analizaron variables como el ancho de la barrera vegetal, la pendiente de las parcelas, la relación entre el área protegida y la superficie de la barrera, el tipo de vegetación, las características del suelo, el clima, los sistemas de medición empleados o el origen de las precipitaciones.

La investigación realizada en Córdoba pone ahora el foco en las condiciones áridas y semiáridas, especialmente relevantes en buena parte del territorio mediterráneo. / CÓRDOBA

Hasta un 77,6% de retención de sedimentos en zonas áridas y semiáridas

Los resultados muestran una eficacia significativa. De forma general, la retención media de la escorrentía alcanzó el 40,1%, mientras que la correspondiente a los sedimentos fue del 62,6%.

En el caso de los nutrientes, la eficiencia media de retención fue del 44,9% para el fósforo y del 38,4% para el nitrógeno.

Las cifras mejoran considerablemente cuando se analizan específicamente las regiones secas.

“La eficiencia de retención de escorrentía y sedimento en regiones áridas y semiáridas tendió a ser mayor que en regiones húmedas, llegando a un promedio del 62,9% para el control de la escorrentía y del 77,6% para los sedimentos”, señala Muñoz.

La investigación también detectó una tendencia a que las barreras más anchas presenten una mayor capacidad para retener agua y sedimentos, aunque los resultados presentan variabilidad en función de las condiciones de cada terreno.

A partir de toda la información analizada, los investigadores han desarrollado además un modelo probabilístico para calcular la eficiencia de retención de sedimentos en función de las condiciones climáticas y del ancho de la propia barrera vegetal.

El objetivo es que esta herramienta pueda contribuir a facilitar la toma de decisiones sobre el manejo de explotaciones agrícolas.

“Este modelo muestra que, en el 92% de los casos, una barrera vegetal reducirá la erosión en climas húmedos, mientras que esta eficiencia de retención será siempre positiva en condiciones semiáridas y áridas”, destaca el investigador del IAS-CSIC de Córdoba.

Según Muñoz, los resultados demuestran que las barreras vegetales pueden convertirse en una alternativa a otras prácticas, como los cultivos de cobertura, cuando existen dificultades agronómicas u operativas para utilizarlas.

El investigador señala, no obstante, la necesidad de seguir estudiando estas soluciones, ya que la literatura científica disponible sobre su comportamiento en condiciones áridas y semiáridas sigue siendo considerablemente menor.

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El trabajo desarrollado desde Córdoba refuerza así el papel de la investigación científica en la búsqueda de soluciones para una agricultura más sostenible y adaptada a la escasez de agua y la erosión, dos desafíos especialmente relevantes para los sistemas agrícolas mediterráneos.