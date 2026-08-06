Comienza la recogida de la almendra en Córdoba marcada por la bajada de la producción por la plaga de araña roja

La campaña de la almendra comienza en Córdoba con peores resultados de los esperados y con una creciente preocupación por el futuro de las explotaciones. Asaja Córdoba ha informado este jueves del inicio de la recolección en la provincia, donde, según sus estimaciones, la producción será entre un 5% y un 10% inferior a la prevista como consecuencia de los daños provocados por la araña roja.

El presidente de Asaja Córdoba, Fernando Adell, ha explicado que la falta de materias activas eficaces y el aumento de las generaciones de esta plaga han favorecido su expansión durante la campaña. El ataque ha causado la caída anticipada de hojas en los almendros y, con ello, una disminución de la cosecha, según explica Asaja.

Adell ha advertido de que el problema no termina con la producción de este año, ya que la pérdida de masa foliar también puede comprometer la cosecha de almendra de 2027.

Ante esta situación, la organización agraria ha solicitado a la Junta de Andalucía y al Ministerio de Agricultura la autorización de tratamientos excepcionales que permitan frenar el avance de la plaga en las plantaciones cordobesas.

Una previsión inicial de 11.000 toneladas

Asaja ha recordado que, antes de detectarse con mayor intensidad los daños de la araña roja, las previsiones apuntaban a una campaña favorable. La estimación inicial alcanzaba las 11.000 toneladas de almendra, una cifra que suponía un incremento del 30% respecto a la campaña anterior.

Este crecimiento previsto se apoyaba, según Asaja, en las abundantes precipitaciones registradas durante el otoño, el invierno y el inicio de la primavera, así como en el denominado efecto vecería, por el que los árboles alternan años de mayor y menor producción. "Los años anteriores no fueron buenos y el efecto vecería tiene mucha importancia", ha señalado Fernando Adell.

Las lluvias también han permitido recuperar las reservas de agua en los suelos y elevar los niveles de los embalses después de varios años marcados por la sequía. Esta situación garantiza mejores dotaciones para el riego durante la fase final del cultivo y favorece las perspectivas en las principales zonas productoras de la provincia.

Córdoba pierde más de 2.500 hectáreas de almendros

A los efectos de la araña roja se suma la preocupación por el gusano cabezudo, cuyo nombre científico es Capnodis tenebrionis. Esta plaga, según alerta la organización agraria, ataca las raíces y puede terminar provocando la muerte de los árboles, obligando a los agricultores a arrancar las plantaciones afectadas.

Según los datos de la Junta de Andalucía que maneja Asaja, la superficie dedicada al cultivo del almendro en Córdoba se ha reducido en más de 2.500 hectáreas durante los dos últimos años.

El presidente de la organización agraria considera que la retirada del mercado de determinadas materias activas y la reducción del número de aplicaciones autorizadas han dificultado el control del insecto. "Está acabando silenciosamente con las plantaciones de almendros en Córdoba", ha afirmado Adell, quien ha reclamado soluciones urgentes a las administraciones para evitar que continúe disminuyendo la superficie cultivada.

Asaja Córdoba ha pedido la autorización excepcional de materias activas y la creación de ayudas específicas para los agricultores que se han visto obligados a arrancar sus almendros. La organización propone medidas similares a las aprobadas anteriormente para los daños causados por el mildiu en la viña y el algodoncillo en el olivar.