Ganadería
El Ministerio de Agricultura impulsa un nuevo procolo de certificación del ibérico que refuerza la transparencia y la trazabilidad de los productos
El Gobierno asegura que el nuevo texto "responde a las principales demandas del sector"
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha impulsado, en el seno de la Mesa de Coordinación de la Norma de Calidad del Ibérico, la aprobación de un nuevo Protocolo de Certificación del Ibérico. Se trata de un documento consensuado con las comunidades autónomas, el sector y las entidades implicadas, que actualiza el marco de certificación para "reforzar la seguridad jurídica, la trazabilidad y la transparencia en toda la cadena de valor". Así lo asegura el Ministerio en un comunicado de prensa.
El nuevo protocolo sustituye al anterior tras un amplio proceso de revisión técnica y "responde a la evolución del sector y a las necesidades detectadas durante los últimos años". El texto "mejora la estructura y la redacción del protocolo vigente, elimina posibles ambigüedades, armoniza los procedimientos de certificación y facilita una aplicación homogénea de la Norma de Calidad del Ibérico en todo el territorio nacional", según el Ministerio.
Principales mejoras y demandas atendidas
El nuevo Protocolo de Certificación del Ibérico se aplicará a partir del 1 de abril de 2027, tras un periodo transitorio de nueve meses que permitirá a las empresas y a las entidades de certificación adaptar sus procedimientos a los nuevos requisitos.
Entre las principales novedades que incorpora destacan: la optimización del balance de masas mediante la utilización de los propios registros del operador; la unificación y clarificación de los procedimientos y de la frecuencia para el control y la destrucción de los precintos; el impulso a la digitalización, mediante la incorporación de la gestión de las salas de despiece directamente al sistema Ítaca, con el objetivo de mejorar la trazabilidad y agilizar los procedimientos; una mayor flexibilidad en los plazos de gestión para adaptar el protocolo a la operativa diaria de las empresas; la armonización de los procedimientos para la gestión de incidencias comerciales, como los cambios de entidad de certificación, las retiradas de certificación o las devoluciones de productos y el refuerzo de las garantías jurídicas para los operadores, al incorporar por primera vez un plazo de apelación en caso de retirada de la certificación.
Estas mejoras "permitirán disponer de un sistema de certificación más eficiente, homogéneo y transparente", sostiene Agricultura. Con ello, "se reforzará la confianza en la Norma de Calidad del Ibérico y se facilitará el trabajo tanto de las empresas como de las entidades de certificación y de las administraciones competentes".
Un protocolo fruto del consenso
A su vez, el departamento de Luis Planas asegura que "el nuevo protocolo es el resultado de un amplio proceso de participación y consenso entre todas las partes implicadas en la aplicación de la Norma de Calidad del Ibérico".
Además del Ministerio, en su elaboración han participado las comunidades autónomas, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, la Asociación Interprofesional del Cerdo Ibérico (Asici), la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged), la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas), la Confederación Española de Detallistas de la Carne (Cedecarne), la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) y las entidades de certificación.
Este trabajo conjunto ha permitido configurar "un documento ampliamente respaldado por el conjunto del sector, que da respuesta a las principales demandas planteadas por los operadores y mejora la coordinación entre todos los agentes implicados en el sistema de certificación", dice el Ministerio.
La nota de prensa difundida por Agricultura no indica qué porcentajes de raza ibérica están permitidos para obtener el certificado, ni tampoco señala qué entidades han rechazado la medida. Este periódico ha intentado sin éxito hasta ahora conocer la postura del Consejo Regulador del Ibérico de Los Pedroches.
- El cambio climático liquida la última gran plantación de melocotones de Córdoba
- Un vermú y un PX de Montilla-Moriles logran los dos únicos Grandes Oros concedidos en el Concurso VinoSub30 2026
- Patrimonio Olivarero cierra almacenes en Montoro y Lucena por baja demanda
- Toro Albalá firma una página para la historia del vino español: Don PX Ginés Liébana 1943 alcanza los 100 puntos en la Guía Peñín 2027
- Unos 15.000 vendimiadores españoles recogerán la uva en Francia, un 75 % de Andalucía, varios centenares de municipios de Córdoba
- Montilla-Moriles y el Albariño sellan en Cambados un hermanamiento histórico
- El conejo que llevaba dos millones de años oculto a simple vista: un estudio de Córdoba revela una nueva especie
- El convenio de la Diputación de Córdoba con los regantes de Miragenil permitirá llevar agua de la depuradora a 1.000 hectáreas de olivar