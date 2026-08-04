Garantía agraria
Los agricultores de Córdoba recibirán un pago extra de la PAC antes del 15 de octubre
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación moviliza 85 millones de euros de remanentes a nivel estatal y eleva del 1% provisional a algo más del 3,6% el coeficiente aplicado a la ayuda básica a la renta
Los agricultores y ganaderos de Córdoba que sean beneficiarios de la Ayuda Básica a la Renta para la Sostenibilidad recibirán antes del 15 de octubre un nuevo abono correspondiente a la campaña 2025 de la Política Agraria Común (PAC).
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha autorizado el pago de 85 millones de euros adicionales procedentes de fondos que no se habían utilizado y que permanecían disponibles. La medida permitirá aprovechar al máximo la financiación europea asignada a las ayudas directas.
El remanente se ha calculado a partir de la información facilitada por las comunidades autónomas, responsables de tramitar y abonar las ayudas en sus respectivos territorios, sobre los expedientes que todavía se encuentran pendientes de pago.
El coeficiente definitivo supera el 3,6%
La normativa europea y nacional establece que los fondos sobrantes de las distintas intervenciones de pagos directos deben destinarse a la Ayuda Básica a la Renta para la Sostenibilidad, conocida por las siglas ABRS.
Para repartir esta cantidad se aplica un incremento lineal sobre los pagos de esta ayuda. En mayo se fijó inicialmente un coeficiente provisional del 1%, que ahora ha quedado establecido de manera definitiva en algo más del 3,6% de los pagos realizados hasta el momento.
Esto implica que todos los beneficiarios de la ayuda básica a la renta, incluidos los agricultores y ganaderos cordobeses que tengan reconocida esta prestación, recibirán un pago adicional correspondiente a la diferencia entre el coeficiente provisional y el definitivo.
El objetivo es evitar que quede sin utilizar parte de la financiación comunitaria y conseguir que los productores españoles reciban el 100% de los fondos europeos disponibles.
Más de 4.700 millones ya abonados
Los agricultores y ganaderos españoles han percibido hasta el momento 4.712 millones de euros en ayudas directas correspondientes a la campaña 2025. Esta cantidad representa el 96,3% del presupuesto previsto.
El periodo de pago de estas ayudas comenzó el 16 de octubre de 2025. Los organismos pagadores disponen ahora hasta el próximo 15 de octubre para completar los abonos pendientes, fecha en la que se cerrará el ejercicio financiero del Fondo Español de Garantía Agraria.
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