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La contaminación difusa por nitratos

Los fertilizantes nitrogenados impulsaron la producción agrícola, pero su uso excesivo se ha convertido en una seria amenaza para la calidad del agua. En la cuenca del Guadalquivir, el 88% de las masas superficiales soporta presión de origen agrario, lo que obliga a buscar un equilibrio entre productividad y sostenibilidad.

La fertirrigación, como en estos almendros, puede ayudar a disminuir la contaminación por nitratos. | R. ARENAS

La fertirrigación, como en estos almendros, puede ayudar a disminuir la contaminación por nitratos. | R. ARENAS

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Rafael Arenas González

Rafael Arenas González

Biólogo

Los fertilizantes nitrogenados constituyen uno de los principales factores responsables del extraordinario incremento de la productividad agrícola registrado desde mediados del siglo XX. La síntesis industrial de amoniaco permitió disponer de grandes cantidades de nitrógeno, favoreciendo la denominada Revolución Verde y contribuyendo decisivamente a garantizar el abastecimiento mundial de alimentos.

Una de las principales causas de eutrofización y deterioro del estado ecológico y químico de las aguas superficiales y subterráneas es la contaminación difusa con especial atención a la contaminación por nitratos de origen agrario. Las zonas de uso agrícola intensivo presentan un alto riesgo de escorrentía e infiltración de fertilizantes nitrogenados y productos fitosanitarios, generando aportes difusos de nutrientes y contaminantes hacia las masas de agua e importantes impactos sobre los ecosistemas, la calidad de las aguas, la atmósfera, los suelos y la salud humana. El exceso y la inadecuada aplicación de fertilizantes nitrogenados, especialmente en zonas de agricultura intensiva, han provocado niveles significativos de contaminación, en particular en aguas subterráneas. Así mismo y debido a esta actividad, el 88% de las masas de agua superficiales presentan presión significativa de origen agrario, tal y como señala el nuevo Plan Hidrológico de la Cuenca del Guadalquivir.

La eficiencia de utilización del nitrógeno por los cultivos continúa siendo relativamente baja, de modo que una fracción significativa del fertilizante aplicado se pierde mediante procesos de lixiviación, escorrentía, volatilización y desnitrificación. Estas pérdidas favorecen la contaminación de acuíferos por nitratos, la eutrofización de ríos, lagos y embalses, la emisión de amoniaco y óxido nitroso a la atmósfera, la acidificación de los suelos y la alteración de la biodiversidad terrestre y acuática.

España presenta una elevada vulnerabilidad frente a la contaminación difusa de origen agrario debido a la importancia de su sector agrícola, la expansión del regadío y la intensificación de determinadas producciones. El exceso de nutrientes constituye uno de los principales factores que dificultan el cumplimiento de los objetivos ambientales establecidos por la Directiva Marco del Agua. Paralelamente, el aumento de explotaciones ganaderas intensivas, particularmente porcinas y avícolas intensivas, en zonas rurales de alta calidad ambiental genera nuevos focos de presión difusa, debido a la inadecuada gestión de los purines y estiércoles, ricos en compuestos nitrogenados y fósforo. Los datos de seguimiento en la demarcación del Guadalquivir evidencian un descenso en el número de masas de agua superficiales en mal estado químico por superación del umbral de nitratos, y para las masas de aguas subterráneas un aumento del número de masas en mal estado químico por superación del umbral de nitratos

El carácter no puntual de esta contaminación impide identificar fácilmente las fuentes concretas y dificulta tanto el diseño de medidas correctivas como el seguimiento y control. Este desafío ha sido abordado a escala europea mediante la conocida Directiva de Nitratos de 1991, relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias, transpuestas al ordenamiento jurídico español mediante dos reales decretos de 1996 y 2022. Establece un conjunto de instrumentos normativos y operativos para la prevención y corrección de esta contaminación. Entre los elementos clave de la Directiva se incluyen la identificación de aguas afectadas, la designación de zonas vulnerables (competencia de las Comunidades Autónomas), la elaboración de códigos de buenas prácticas agrícolas, programas de actuación obligatoria y seguimiento, y evaluación con informes cuatrianuales a la Comisión Europea.

La investigación científica coincide en señalar que la solución no pasa por eliminar el empleo de fertilizantes nitrogenados, sino por incrementar significativamente su eficiencia de utilización. En este sentido, la agricultura de precisión, la fertirrigación, los fertilizantes de liberación controlada, los inhibidores de la nitrificación y de la ureasa, las cubiertas vegetales, las rotaciones con leguminosas y la recuperación de materia orgánica constituyen algunas de las herramientas más eficaces para reducir las pérdidas de nitrógeno sin comprometer la productividad agrícola.

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