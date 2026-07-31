El Gobierno prepara un mecanismo para evitar desplomes del precio del aceite de oliva en la campaña 2026/2027

Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía ha valorado positivamente que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación haya iniciado la tramitación de la norma de comercialización del aceite de oliva para la campaña 2026/2027.

La medida permitiría retirar temporalmente del mercado un porcentaje de la producción cuando las previsiones evidencien una situación de sobreoferta capaz de provocar desequilibrios o caídas injustificadas de los precios en origen.

Este instrumento resulta especialmente relevante para provincias olivareras como Córdoba, donde miles de agricultores, almazaras y cooperativas dependen de la estabilidad del mercado del aceite de oliva.

La norma deberá quedar aprobada, según el calendario previsto, antes del 31 de octubre de 2026. No obstante, su aplicación no será automática, sino que dependerá de las estimaciones de producción, las existencias disponibles y la existencia de un riesgo real para el mercado.

Cómo funcionaría la retirada temporal de aceite

El mecanismo se apoya en el artículo 167 bis del Reglamento europeo sobre la organización común de los mercados agrarios y en el Real Decreto 84/2021.

Esta regulación permite que España establezca normas para ordenar la oferta de aceite de oliva. Entre las posibles actuaciones se encuentra la retirada temporal de producto o su destino a usos no alimentarios, siempre que existan circunstancias objetivas que lo justifiquen.

La intención es repartir el esfuerzo entre las almazaras mediante la inmovilización de un mismo porcentaje de aceite, evitando que solo determinados operadores asuman el coste de la regulación.

Todavía deben concretarse cuestiones como los operadores afectados, el porcentaje de aceite que tendría que almacenarse, la duración de la retirada y los mecanismos de control.

Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía defiende que la cantidad asignada a cada operador se calcule mediante un porcentaje objetivo aplicado sobre su producción. El aceite podría almacenarse en instalaciones propias o ajenas, siempre que estuvieran debidamente controladas.

La retirada, según la organización, tendría que ser temporal, revisable y proporcional al volumen que el mercado no pudiera absorber, garantizando al mismo tiempo el abastecimiento y unos precios razonables para los consumidores.

Una cosecha que podría superar la media

La organización agraria señala que las condiciones meteorológicas registradas durante 2026, con abundantes precipitaciones y temperaturas suaves durante buena parte de la primavera, han favorecido la floración y el cuajado del fruto.

Aunque las previsiones definitivas todavía deben concretarse, el Ministerio contempla la posibilidad de que la cosecha de aceite de oliva 2026/2027 se sitúe significativamente por encima de los niveles medios de las últimas campañas.

Ante este escenario, las cooperativas consideran necesario que el mecanismo esté preparado antes de que comience la nueva campaña, prevista para el mes de octubre.

El presidente del Consejo Sectorial de Aceite de Oliva de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, Cristóbal Gallego, ha aclarado que la medida no supondría retirar aceite de forma automática.

“No se trata de retirar aceite de manera automática ni de interferir artificialmente en el mercado, sino de disponer de una herramienta de prevención para aquellas campañas en las que las disponibilidades excedan claramente la capacidad de absorción del mercado”, ha explicado.

Gallego ha añadido que la retirada temporal permitiría ordenar la comercialización y evitar que una cosecha elevada termine convirtiéndose en una crisis de rentabilidad para los olivareros y las cooperativas.

Una herramienta condicionada por los datos

La aprobación de la norma no implica necesariamente que el mecanismo llegue a utilizarse.

Durante la campaña 2025/2026 se aprobó por primera vez una orden reguladora, aunque finalmente no se aplicó porque las existencias iniciales y las previsiones de producción no alcanzaron el umbral establecido.

Para las cooperativas, este precedente demuestra que se trata de una herramienta condicionada por la evolución real del mercado y no de una intervención permanente.

La organización también considera probable que el aceite de oliva lampante sea una de las categorías más almacenadas, al presentar una menor pérdida de calidad y valor durante su inmovilización que los aceites vírgenes y vírgenes extra.

Según la federación, esta circunstancia podría reducir temporalmente la disponibilidad de determinados aceites al inicio de la campaña, ya que hasta diciembre no suele registrarse una producción significativa.

Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía sostiene que la norma permitirá proteger la renta de los olivareros, mejorar la estabilidad del mercado y reforzar la sostenibilidad económica y social de uno de los principales sectores agroalimentarios de Andalucía.