El consumo de aceite de oliva virgen extra crece un 33,9% en los hogares españoles por el descenso de los precios

El aceite de oliva virgen extra vuelve con fuerza a los hogares de consumidores españoles. Después de varios años condicionados por el encarecimiento del producto y las restricciones de compra, los hogares aumentaron un 33,9% el consumo de virgen extra durante 2025, convirtiéndolo en la categoría que más creció dentro del sector oleícola.

Así se desprende del Informe Anual de Consumo Alimentario 2025, presentado esta semana por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. El documento sitúa al aceite de oliva como uno de los grandes protagonistas del ejercicio, gracias a la recuperación de la demanda doméstica y al descenso generalizado de los precios.

Los hogares españoles compraron durante el pasado año 138,15 millones de litros de aceite de oliva virgen extra, frente a los niveles más reducidos registrados durante el periodo de precios elevados. El consumo medio se situó en 2,95 litros por persona y año.

Este crecimiento se produjo en paralelo a una caída del 37,4% en el precio medio, que quedó establecido en 5,50 euros por litro. Como consecuencia, aunque se vendió mucho más producto, el valor total del mercado descendió un 16,2%, hasta los 759,7 millones de euros.

Un operario de una almazara recoge una muestra de aceite. / A.J. González

Más litros de aceite de oliva, pero menos facturación

La recuperación no se limita al virgen extra. El conjunto de las tres principales categorías de aceite de oliva —convencional, virgen y virgen extra— alcanzó aproximadamente los 318,7 millones de litros, lo que equivale a un consumo medio de 6,81 litros por habitante.

El denominado aceite de oliva convencional aumentó sus ventas un 9,9%, hasta los 143,3 millones de litros, con un consumo medio de 3,06 litros por persona. Su precio se redujo un 43,7%, hasta los 4,13 euros por litro, lo que provocó que el gasto total descendiera un 38,1%.

Por su parte, el aceite de oliva virgen alcanzó los 37,25 millones de litros, un 19,5% más que en 2024. Su precio medio bajó un 39,9%, hasta los 4,73 euros por litro, mientras que el valor económico de la categoría retrocedió un 28,2%. De esta forma, productores, cooperativas y empresas comercializadoras ven como el consumo se recupera, pero la facturación disminuye debido al fuerte abaratamiento del producto.

El informe del Ministerio considera que esta bajada de precios ha actuado como un estímulo para la demanda y ha favorecido el regreso de numerosos consumidores que, durante los años de mayor encarecimiento, habían sustituido el aceite de oliva por otros aceites vegetales.

En términos generales, los aceites de oliva representan ya alrededor de dos tercios de todo el aceite adquirido por los hogares españoles y concentran el 83,2% del valor económico de la categoría.

Andalucía consume un 31% más de virgen extra que la media española

El peso de Andalucía resulta especialmente significativo. La comunidad concentra el 23,8% de todo el volumen nacional de aceite de oliva virgen extra, pese a representar aproximadamente el 17,5% de la población española.

El consumo andaluz alcanza los 3,8 litros por persona y año, frente a los 2,9 litros de la media nacional. Esto supone alrededor de 0,9 litros más por habitante, una diferencia cercana al 31%.

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La gran distribución concentra las compras

Por otro lado, la recuperación del consumo se canaliza principalmente a través de la gran distribución. Los supermercados concentran el 58,1% del volumen de aceite de oliva vendido, mientras que los hipermercados representan el 28,7%. Entre ambos formatos reúnen más del 86% de las compras realizadas por los hogares. Frente a este dominio, la tienda tradicional apenas representa el 1,1% del volumen y registra una caída del 7,5%.