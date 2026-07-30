El olivar tradicional carga contra las importaciones de Túnez: "Presionan a la baja los precios en origen"

España vende mucho más aceite de oliva del que produce, y eso que somos el primer país consumidor de esta grasa vegetal. En lo que va de año agrícola (desde el mes de octubre), el mercado interno ha absorbido unas 362.000 toneladas, un 4% menos que el año pasado, pero se ha exportado más del doble de esa cantidad (745.000 toneladas). En el ejercicio anterior, las salidas superaron 1,5 millones de toneladas mientras que la producción se quedó en 1,4 millones.

Los operadores cubren ese desfase mediante importación de aceite de terceros países, que después se reexporta. Pero lo que en principio es un mecanismo beneficioso para las empresas que operan en mercados internacionales esconde un perjuicio para los productores locales como los olivareros cordobeses. Así lo ha denunciado la asociación del olivar tradicional OliveA.

Túnez, el segundo país productor de aceite del mundo

El principal problema es el aceite de oliva barato que compran los operadores en Túnez para reexportarlo. El país africano lleva dos años con grandes cosechas hasta el punto de convertirse en el segundo productor mundial, con una estimación según los datos del Consejo Oleícola Internacional de entre 425.000 y 470.000 toneladas para la presente campaña, con un crecimiento de hasta el 38% en tan solo un año. Casi todo ese aceite se vende fuera y gran parte del exceso de aceite termina en España.

Según OliveA, a junio de 2026 España ya había importado 202.000 toneladas de aceite de oliva, el 92% del volumen previsto para toda la campaña —220.000 toneladas— cuando aún restan cuatro meses para iniciar la nueva temporada. Esta cifra supera en un 20% la media de las cinco últimas campañas y en un 15% la registrada en la campaña pasada. Más de la mitad de esas compras proceden de Túnez, que este año ha vendido a España unas 114.000 toneladas, un tercio de sus exportaciones, según los informes del Observatorio Nacional de Agricultura de Túnez (Onagri).

Córdoba tiene una cuarta parte del aceite nacional almacenado

Mientras los operadores compran aceite barato en Túnez, las almazaras andaluzas mantienen su producto en los almacenes. OliveA recuerda que Jaén tiene unas 160.000 toneladas, el 38% del total nacional; Córdoba acumula 102.000 toneladas (24%); Sevilla dispone de 48.000 toneladas (11%) y Granada mantiene 22.500 toneladas (5%). En conjunto, el 80% de las existencias nacionales se encuentran en estas cuatro provincias andaluzas.

La asociación sectorial OliveA Tradición y Progreso denuncia que la evolución de los precios en origen del aceite de oliva "no responde a la lógica del mercado, sino a estrategias comerciales interesadas, impulsadas por un reducido grupo de grandes operadores". Según el colectivo, esta tesis está avalada por el incremento de las importaciones procedentes de Túnez "para perjudicar a los productores españoles, a quienes no compran ese aceite que sustituyen por el tunecino, y así pueden presionar a la baja los precios en origen".

El presidente de OliveA, José Gilabert, considera que la situación exige una reacción responsable del sector, "porque no tiene sentido que los precios en origen sigan siendo ruinosos cuando la realidad confirma la buena dinámica de la comercialización".

“Las importaciones son utilizadas para generar un escenario de mayor presión comercial que termina traduciéndose en bajadas de precios en origen sin lógica en la realidad del mercado”, añade José Gilabert.