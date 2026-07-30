Unos 15.000 vendimiadores españoles recogerán la uva en Francia, un 75 % de Andalucía, varios centenares de municipios de Córdoba

La vendimia francesa volverá a convertirse este verano en una importante fuente de empleo e ingresos para numerosas familias de la provincia de Córdoba. Trabajadores de distintos municipios cordobeses se desplazarán desde finales de agosto a Francia para participar en una campaña que movilizará a entre 14.500 y 15.000 vendimiadores españoles.

La estimación ha sido presentada por CCOO durante una rueda de prensa celebrada en Sevilla, en la que el sindicato ha dado a conocer su campaña de atención y una guía informativa destinada a las personas que viajarán a Francia.

En torno al 75 % de los trabajadores desplazados procederá de Andalucía, lo que representa aproximadamente 10.800 personas. Granada y Jaén concentrarán el mayor número de salidas, con unas 8.000, aunque la campaña también tendrá una presencia destacada de trabajadores de distintas localidades de Córdoba, desde donde partirán varios centenares. En la campaña del 2025 fueron unos 500 trabajadores los procedentes de la provincia cordobesa.

Los Pedroches, punto de salida hacia Francia

Entre los municipios cordobeses que tradicionalmente aportan trabajadores a la vendimia francesa se encuentran Villanueva de Córdoba, Cardeña, Pozoblanco, Añora, Conquista, Alcaracejos, Belalcázar, Hinojosa del Duque y Dos Torres, entre otras localidades de Los Pedroches, según la información facilitada por la Federación de Industria de CCOO de Córdoba.

Vendimia en un viñedo de Burdeos, Francia. / CAROLINE BLUMBERG / EFE

También se desplazarán vendimiadores desde zonas rurales de Cádiz, Sevilla y Málaga, además de otras comunidades autónomas como Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Murcia y Cataluña.

La mayoría de los trabajadores viaja cada año en autobuses compartidos y repite experiencia. De acuerdo con CCOO, alrededor del 90 % de las personas contratadas ya ha participado en campañas anteriores, una continuidad que el sindicato relaciona con la experiencia, la profesionalidad y la buena valoración de la mano de obra española entre los empleadores franceses.

El secretario general de la Federación de Industria de CCOO de Andalucía, José Hurtado, ha definido este desplazamiento como el “mayor flujo migratorio laboral” que sale actualmente desde España. Hurtado ha explicado que esta ocupación permite a muchos trabajadores del campo completar las jornadas necesarias para acceder al subsidio agrario y contribuye a paliar la falta de oportunidades y la precariedad que afectan a numerosas comarcas rurales.

CCOO Córdoba reclama mejores condiciones en el campo andaluz

Los responsables sindicales han pedido al empresariado agrario andaluz que tome como referencia el modelo laboral de la vendimia francesa, donde las condiciones salariales, de alojamiento y de desplazamiento son, según CCOO, más favorables que las existentes en numerosas campañas agrícolas españolas.

El responsable estatal del sector agrario de CCOO, Vicente Jiménez, ha señalado que la vendimia francesa ofrece unas condiciones sociolaborales que deberían servir de ejemplo. El salario neto se sitúa en torno a los 9,74 euros por hora, lo que permite alcanzar ingresos mensuales de entre 1.900 y 2.337 euros, dependiendo de las horas extraordinarias y de los complementos por trabajar durante los fines de semana.

El sindicato insiste en que la mejora de las condiciones laborales en España evitaría que numerosos trabajadores tuvieran que marcharse cada año al extranjero para encontrar salarios y derechos más favorables. CCOO también ha reclamado la aprobación y aplicación de convenios colectivos dignos que impidan situaciones de explotación en el sector agrario español.

Alerta ante falsas ofertas y posibles abusos

Los dirigentes sindicales han advertido sobre las ofertas fraudulentas que circulan por redes sociales y han recordado que el acceso a una oferta de trabajo debe ser gratuito. La organización aconseja no entregar dinero a intermediarios y comprobar las condiciones del contrato antes de emprender el viaje.

Para facilitar el viaje, CCOO ha presentado la Guía Informativa Sociolaboral de la Vendimia 2026 y una infografía de buenas prácticas en materia de seguridad, higiene y prevención de riesgos.

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La información y el asesoramiento estarán disponibles en los locales, teléfonos y medios telemáticos de CCOO, así como a través de sus representantes en las zonas de salida y en la página web de la Federación de Industria.