La multinacional Deoleo recupera 13 millones de euros en aranceles pagados en EEUU y anulados por el Tribunal Supremo estadounidense

La devolución de los aranceles pagados en Estados Unidos ha tenido un peso decisivo en el resultado de las cuentas de la multinacional aceitera Deoleo durante la primera mitad de este año. La compañía, con sede y domicilio fiscal en Córdoba, en la planta de envasado de aceite de oliva situada en la carretera de Alcolea, ha cerrado el primer semestre de 2026 con un beneficio neto de 19,4 millones de euros. Según informa la propia multinacional a través de una nota de prensa, de ese beneficio neto, hasta 13 millones proceden de la recuperación de aranceles pagados en Estados Unidos bajo la normativa impulsada por el presidente Trump, anulados por el Tribunal Supremo estadounidense el pasado mes de febrero.

Esta devolución representa aproximadamente el 67% del resultado neto obtenido hasta junio. De los 13 millones recuperados, seis corresponden a aranceles pagados en 2025 y los siete restantes a cantidades abonadas durante 2026. El beneficio del semestre también incorpora el impacto favorable de la resolución de una reclamación fiscal en España.

Los ingresos extraordinarios elevan el resultado

Además del beneficio neto de 19,4 millones, Deoleo obtuvo un resultado operativo de 33 millones de euros, un 52% superior al del mismo periodo del año anterior. Sin embargo, la propia empresa precisa que, al excluir el efecto de la devolución de los aranceles de Estados Unidos, este crecimiento se reduce al 23% en términos comparables. La diferencia refleja la relevancia que ha tenido este ingreso extraordinario en la evolución de las cuentas semestrales.

Deoleo atribuye también la mejora del negocio a su estrategia de defensa de los márgenes, a la menor volatilidad del mercado y a la tendencia descendente del precio de la materia prima.

El margen bruto unitario aumentó un 25%, aunque el incremento fue del 14% si se eliminan los efectos que dificultan la comparación directa. El margen bruto total alcanzó los 76 millones de euros, un 22% más, o un 11% en términos comparables.

El consejero delegado de Deoleo, Cristóbal Valdés, considera que los datos respaldan la estrategia de la compañía. “Hemos sabido leer el mercado y asegurar la rentabilidad, garantizando nuestro aprovisionamiento estratégico para el ejercicio”, ha señalado Valdés a través de una nota de prensa. El consejero delegado sostiene que el grupo se encuentra mejor preparado para aprovechar las oportunidades de los mercados de mayor valor.

Cadena de embotellado de aceite de aceite de oliva en la fábrica de Deoleo en Alcolea, Córdoba. / Manuel Murillo

Las ventas bajan en España e Italia

Frente a la mejora de los márgenes y de los resultados, el volumen de ventas descendió un 2,9% durante los seis primeros meses de 2026. La multinacional relaciona este retroceso con la ralentización del consumo en mercados maduros y de gran volumen como España e Italia, donde la rentabilidad por unidad vendida es inferior a la de otros países.

Este descenso fue compensado parcialmente por el crecimiento registrado en mercados de mayor margen, especialmente en el norte de Europa, India y el sudeste asiático. En el norte de Europa, Deoleo incrementó un 10% su volumen de ventas. En India, la empresa incorporó 10.000 nuevos puntos de venta y lanzó una campaña de comunicación para la marca Fígaro.

En Estados Unidos, el grupo reconoce que se produjo un periodo de mayor presión competitiva, ante el que mantuvo su estrategia de protección del margen por producto.

Menos endeudamiento y más de 60 millones de liquidez

Deoleo cerró el semestre con una ratio de endeudamiento de 1,4 veces, gracias a la estabilidad de su deuda financiera neta y al aumento de sus resultados operativos. La empresa disponía, además, de una liquidez superior a 60 millones de euros al término del periodo.

El presidente de Deoleo, Ignacio Silva, ha destacado que la reducción del endeudamiento y el incremento de los beneficios refuerzan la posición financiera del grupo. “Estamos ejecutando nuestra hoja de ruta con rigor y los números demuestran que vamos en la dirección correcta”, ha afirmado Silva.

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La compañía mantiene sus previsiones dentro del plan estratégico EVOO-lution, con el que aspira a generar alrededor de 32 millones de euros adicionales de resultado operativo entre 2025 y 2028.